Ronaldo bất ngờ tuyên bố giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo khép lại sự nghiệp quốc tế với 234 trận và 146 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo công bố quyết định trên mạng xã hội ngày 5/11. Theo Reuters, tiền đạo 41 tuổi cho biết sẽ “trả lại chiếc áo số 7” sau đợt tập trung tháng 11, qua đó khép lại sự nghiệp quốc tế với 234 lần ra sân và 146 bàn thắng, đều là những kỷ lục của bóng đá nam cấp đội tuyển.

Quyết định xuất hiện sau hơn một tháng căng thẳng giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus. Cuối tháng 9, đội trưởng Bồ Đào Nha bất ngờ rời trại tập trung tại Copenhagen sau bất đồng với HLV trưởng. Ronaldo sau đó xác nhận đã nói chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença trước khi rời đội và hứa sẽ công khai nguyên nhân vào thời điểm thích hợp.

Ronaldo bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha treo giò 30 ngày và phạt 255 euro vì tự ý rời trại tập trung. Án phạt đã hết hiệu lực trước loạt trận tháng 11, vì vậy về lý thuyết anh đủ điều kiện trở lại đội tuyển. HLV Jorge Jesus trước đó cũng tuyên bố Ronaldo vẫn có thể được triệu tập nếu cầu thủ muốn trở lại.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai bên không được hàn gắn. AS cho biết Ronaldo từng cảm thấy bị phản bội bởi những phát biểu của Jorge Jesus sau khi hai người đã có thỏa thuận riêng. Chủ tịch Pedro Proença nhiều lần đứng ra hòa giải và giữa tháng 10 còn khẳng định Ronaldo vẫn là “một trong những nhân tố quan trọng” của tuyển Bồ Đào Nha.

Quyết định chia tay xuất hiện hơn một tháng sau khi Ronaldo rời trại tuyển vì bất đồng với HLV Jorge Jesus.

Ronaldo ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha năm 2003 và trở thành gương mặt biểu tượng của bóng đá nước này trong hơn hai thập niên. Anh giữ kỷ lục thế giới về số trận khoác áo đội tuyển nam lẫn số bàn thắng quốc tế, đồng thời là thủ quân trong giai đoạn Bồ Đào Nha giành Euro 2016 và Nations League 2019.

Điểm đáng chú ý là chỉ hơn một tháng trước, Ronaldo vẫn khẳng định chưa nghĩ tới việc chia tay đội tuyển. Ngày 23/9, anh tuyên bố nếu cảm thấy mình không còn hữu ích, bản thân sẽ là người đầu tiên “xách vali ra đi”, đồng thời hứa sẽ thông báo rõ ràng khi thời điểm ấy đến.

Lời chia tay vì thế đến sớm hơn nhiều so với kỳ vọng về một cái kết trên sân cỏ. Sau 23 năm, hành trình của Ronaldo với tuyển Bồ Đào Nha khép lại không phải sau một giải đấu lớn, mà giữa những bất đồng kéo dài với ban huấn luyện.