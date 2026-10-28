Ronaldo bất ngờ trở lại tuyển Bồ Đào Nha

Truyền thông Bồ Đào Nha cho biết, HLV Jorge Jesus đã đưa Ronaldo vào danh sách sơ bộ chuẩn bị cho hai trận gặp Đan Mạch và Xứ Wales sắp tới. Động thái này mở ra cơ hội trở lại đội tuyển cho siêu sao 41 tuổi, sau vụ bỏ trại tập trung gây tranh cãi hồi cuối tháng 9.

Khi đó, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng ‘nổi loạn’ bởi những vấn đề với HLV Jorge Jesus. Mâu thuẫn bắt nguồn từ trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 tại Nations League. Ronaldo phải khởi động trong phần lớn hiệp 2 nhưng không được tung vào sân, khiến anh tỏ rõ sự bất mãn.

Sau trận, chân sút Al Nassr cáo buộc HLV Jorge Jesus nhiều lần không giữ lời hứa về vai trò của mình. Đỉnh điểm là việc Ronaldo tự ý rời nơi tập trung tại Copenhagen, ngay trước cuộc đối đầu Đan Mạch.

Hành động này khiến tiền đạo 41 tuổi bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) treo giò 30 ngày và phạt 255 euro. Tuy nhiên, do được tính cả 19 ngày đình chỉ trước đó, án phạt của Ronaldo sẽ kết thúc vào ngày 30/10, trước thời điểm công bố danh sách chính thức.

Cristiano Ronaldo vẫn có tên trong danh sách sơ bộ tuyển Bồ Đào Nha sắp tới. Ảnh: EPA

Đáng chú ý, dù công khai bất đồng với HLV Jesus, Ronaldo chưa từng tuyên bố từ giã đội tuyển. Trong thông điệp sau vụ việc, anh thừa nhận sai lầm, gửi lời xin lỗi đồng đội và người hâm mộ, đồng thời khẳng định vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho Bồ Đào Nha.

Theo báo Observador, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) cũng đã tiến hành các cuộc trao đổi nhằm tháo gỡ căng thẳng giữa 2 bên. Chủ tịch Pedro Proenca từng bày tỏ mong muốn Ronaldo trở lại, trong khi HLV Jesus không đóng hoàn toàn cánh cửa với học trò.

Ngoài Ronaldo, danh sách sơ bộ còn có 2 đồng đội của anh tại Al Nassr là Joao Felix và Samu Costa. Tuy nhiên, HLV Jesus vẫn muốn tận dụng các trận đấu cuối vòng bảng để thử nghiệm nhân sự, nhất là khi Bồ Đào Nha đã sớm giành vé vào tứ kết Nations League.

Ronaldo hiện giữ kỷ lục 234 lần khoác áo tuyển Bồ Đào Nha và ghi 146 bàn, nhiều nhất lịch sử bóng đá nam quốc tế. Anh cũng là đội trưởng trong các chiến dịch vô địch EURO 2016 và Nations League 2019, 2025.

Theo kế hoạch, Bồ Đào Nha tiếp Đan Mạch ngày 14/11, trước khi làm khách trước Xứ Wales ngày 17/11. HLV Jorge Jesus dự kiến công bố danh sách chính thức vào ngày 6/11.