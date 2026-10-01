Ronaldo bất ngờ rời tuyển Bồ Đào Nha vì mâu thuẫn HLV trưởng

Ronaldo không được vào sân ở trận Na Uy vs Bồ Đào Nha - Ảnh: Uefa

Siêu sao 41 tuổi phải ngồi ngoài suốt 90 phút, chứng kiến các đồng đội giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Na Uy.

Trong cơn giận dữ, Ronaldo yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với tân HLV Jorge Jesus để làm rõ mọi chuyện.

Ronaldo đang có những bất đồng với HLV Jorge Jesus - Ảnh: SunSport

Tuy nhiên, đến cuối ngày, tiền đạo đang khoác áo Al-Nassr đột ngột rời nơi tập trung của tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo viết trên trang Instagram cá nhân: "Sau buổi họp báo của HLV trưởng ĐTQG và cuộc trao đổi với Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha, tôi quyết định rời đợt tập trung của đội tuyển.

Vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói sự thật với toàn thể người dân Bồ Đào Nha về những lý do khiến tôi rời ĐTQG - nơi tôi luôn hết lòng cống hiến.

Lúc này, tôi xin chúc Bồ Đào Nha và tất cả các đồng đội của mình may mắn và thi đấu tốt."

Ngay lập tức, người hâm mộ tìm cách theo dõi chuyên cơ của Ronaldo và phát hiện chiếc máy bay đang di chuyển.

Theo FlightRadar24, chiếc Bombardier Global Express của anh thực hiện hành trình từ Madrid đến Copenhagen vào tối cùng ngày, thu hút gần 5.000 người theo dõi.

Bồ Đào Nha sẽ gặp Đan Mạch tại Nations League vào rạng sáng 2/10 (giờ VN), trước khi khép lại đợt thi đấu quốc tế dày đặc bằng trận tiếp Na Uy trên sân nhà vào ngày 4/10.

Trận gặp Na Uy trên sân khách cuối tuần trước đánh dấu lần đầu tiên sau 18 năm Ronaldo có tên trong danh sách của Bồ Đào Nha nhưng không được thi đấu.

HLV Jesus dự định tung anh vào trong 30 phút cuối, song sau đó thay đổi quyết định. Đến phút 81, khi rút tiền đạo Goncalo Ramos ra sân, người được ông lựa chọn vào thay lại là Francisco Trincao.