Ronaldo bất ngờ rời tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo không ra sân một phút nào trong chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Na Uy hôm 27-9. Sau trận đấu, tiền đạo 41 tuổi cũng không tập luyện cùng các đồng đội trong hai ngày tiếp theo. Đây là điều bất thường khi siêu sao của Al Nassr không gặp chấn thương hay vấn đề thể chất nào.

HLV Jorge Jesus và Chủ tịch Pedro Proenca được lên lịch vào ngày 30-9 để trao đổi về những vấn đề liên quan đến CR7 và đội tuyển. Sau cuộc trò chuyện này, Ronaldo quyết định rời trại tập trung.

Mối quan hệ giữa Ronaldo...

... và HLV Jorge Jesus dường như không tốt (Ảnh: Sun Sport)

“Sau cuộc họp báo của đội tuyển quốc gia và sau cuộc trò chuyện với Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha, tôi đã quyết định rời trại tập trung của đội tuyển”, Ronaldo viết trên Instagram.

Tiền đạo 41 tuổi cho biết anh sẽ nói rõ lý do vào thời điểm thích hợp.

“Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói với toàn thể người dân Bồ Đào Nha sự thật về những lý do khiến tôi quyết định rời đội tuyển, nơi tôi luôn cống hiến hết mình. Bây giờ là lúc chúc Bồ Đào Nha và tất cả các đồng đội của tôi may mắn”, Ronaldo chia sẻ.

Theo các nguồn tin uy tín, chuyên cơ riêng của Ronaldo đã tới Copenhagen, nơi đội tuyển Bồ Đào Nha đóng quân trước trận gặp Đan Mạch, để đón đội trưởng trở về.

Sau đó, LĐBĐ Bồ Đào Nha xác nhận Ronaldo đã rời trại tập trung. Đội tuyển vẫn duy trì kế hoạch chuẩn bị cho các trận gặp Đan Mạch và Na Uy với 24 cầu thủ còn lại.

Trận đấu với Na Uy là một trường hợp đặc biệt trong sự nghiệp quốc tế của Ronaldo. Đây mới là lần thứ ba anh ngồi dự bị trọn trận mà không được sử dụng trong màu áo Bồ Đào Nha.

Hai lần trước xảy ra ở vòng bảng EURO 2008, khi Bồ Đào Nha đã chắc chắn giành quyền đi tiếp, và trận giao hữu với Croatia trước EURO 2024.

Sau chiến thắng trước Na Uy, HLV Jorge Jesus giải thích rằng ông không đưa Ronaldo vào sân vì diễn biến trận đấu không phù hợp với kế hoạch ban đầu.

Ronaldo hiện là cầu thủ nam có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử với 234 trận, đồng thời giữ kỷ lục ghi 146 bàn cho Bồ Đào Nha. Tháng 8 năm nay, anh từng cho biết có thể sẽ giải nghệ sau khi mùa giải hiện tại kết thúc.