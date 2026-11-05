Ronaldo bất ngờ giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha

Ngày 5/11, Cristiano Ronaldo thông báo giã từ đội tuyển quốc gia, chỉ một ngày trước khi HLV Jorge Jesus công bố danh sách tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho các trận đấu tháng 11. Trong thông điệp gửi đến người hâm mộ, Ronaldo xác nhận: "Gửi tới người dân Bồ Đào Nha, ngày tôi phải trao lại chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia cuối cùng cũng đã đến".

Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm gắn bó.

Siêu sao sinh năm 1985 cho biết chiếc áo số 7 luôn mang ý nghĩa đặc biệt đối với anh. Trong suốt sự nghiệp quốc tế, Ronaldo xem việc khoác áo đội tuyển là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy chiếc áo ấy chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng trong suốt 23 năm qua, tôi đã có vinh dự và trách nhiệm được khoác lên mình chiếc áo đó, bảo vệ và mang nó tới những sân vận động trên khắp thế giới", Ronaldo bày tỏ.

Theo tiền đạo người Bồ Đào Nha, quyết định dừng lại không hề dễ dàng bởi anh đã dành phần lớn sự nghiệp để thi đấu và cống hiến cho tuyển quốc gia. Ronaldo khẳng định đây là lựa chọn được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng.

Ronaldo lần đầu khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha vào tháng 8/2003, khi mới 18 tuổi. Kể từ đó, anh dần trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất của bóng đá nước này và góp mặt tại nhiều giải đấu lớn. Sau 23 năm, CR7 có tổng cộng 234 lần ra sân và ghi 146 bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Đây đều là những kỷ lục của bóng đá nam cấp đội tuyển quốc gia.

Trong sự nghiệp quốc tế, thành tích nổi bật nhất của Ronaldo là chức vô địch EURO 2016. Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng thuộc bán đảo Iberia giành danh hiệu tại giải vô địch bóng đá châu Âu. Ngoài ra, anh còn cùng đội tuyển Bồ Đào Nha hai lần đăng quang UEFA Nations League vào các năm 2019 và 2025.

Dù giành nhiều danh hiệu và thiết lập hàng loạt kỷ lục, Ronaldo vẫn không thể hoàn thành mục tiêu vô địch World Cup. Tại World Cup 2026, Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại trước Tây Ban Nha.

Trong thông báo chia tay, Ronaldo cũng nhắc đến những khoảnh khắc đáng nhớ cùng đội tuyển, từ các chiến thắng quan trọng đến những thất bại khiến anh tiếc nuối. Tiền đạo 41 tuổi thừa nhận có những thời điểm bản thân không thể mang đến kết quả như người hâm mộ mong đợi. Tuy nhiên, anh khẳng định chưa từng ngừng nỗ lực và luôn tự hào khi đại diện cho Bồ Đào Nha.

Ronaldo cho rằng những bàn thắng, danh hiệu hay kỷ lục rồi cũng có thể bị vượt qua, nhưng tình cảm của người hâm mộ là điều anh sẽ luôn trân trọng. Theo ngôi sao đang khoác áo Al Nassr, sự cổ vũ của hàng triệu người Bồ Đào Nha trên khắp thế giới chính là động lực giúp anh vượt qua những giai đoạn khó khăn trong suốt sự nghiệp quốc tế.

Ronaldo từng cùng tuyển Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016.

Bên cạnh người hâm mộ, Ronaldo cũng gửi lời cảm ơn đến các đồng đội, huấn luyện viên, đội ngũ y tế và những nhân viên hậu cần từng đồng hành cùng anh trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, tiền đạo sinh năm 1985 dành sự tri ân đến gia đình vì đã luôn ủng hộ, chấp nhận những khoảng thời gian anh phải xa nhà để thực hiện nhiệm vụ cùng đội tuyển.

Quyết định chia tay đội tuyển của Ronaldo cũng được đưa ra sau những bất đồng giữa anh và HLV Jorge Jesus trong đợt tập trung tháng 9. Theo truyền thông Bồ Đào Nha, tiền đạo 41 tuổi đã rời đội tuyển sau những tranh cãi liên quan đến vai trò của mình và sau đó nhận án kỷ luật từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha.

Dù vậy, trong thông điệp chia tay, Ronaldo không đề cập trực tiếp đến những bất đồng này. Thay vào đó, anh dành phần lớn thời gian nhìn lại hành trình 23 năm, đồng thời gửi gắm niềm tin vào thế hệ cầu thủ tiếp theo của Bồ Đào Nha. Ronaldo khẳng định dù không còn khoác áo đội tuyển, anh vẫn sẽ tiếp tục dõi theo và cổ vũ cho các đồng đội như một người hâm mộ.