Ronaldinho truyền cảm hứng cho Messi như thế nào?

Ronaldinho là người truyền áo số 10 cho Messi. Ảnh: Reuters

Nụ cười quen thuộc của “ảo thuật gia” Brazil gợi nhớ thời kỳ đỉnh cao tại Barcelona, nơi anh không chỉ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà còn truyền cảm hứng cho Lionel Messi. Mối quan hệ đặc biệt ấy là một lát cắt đáng chú ý trong cuốn sách "Cristiano & Leo: Khổ luyện và Thiên tài" của nhà báo Jimmy Burns, tác phẩm lý giải hành trình hình thành hai cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá đương đại.

Ra mắt độc giả Việt Nam qua bản dịch của dịch giả Trần Minh, Cristiano & Leo: Khổ luyện và Thiên tài - Cuộc đua trở thành cầu thủ vĩ đại nhất không đơn thuần là cuốn sách thống kê thành tích hay phân định ai xuất sắc hơn giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Bằng cách đặt hai cuộc đời bóng đá song song, nhà báo Jimmy Burns đưa độc giả trở lại những năm tháng tuổi thơ, quá trình đào tạo, những bước ngoặt sự nghiệp và môi trường đã góp phần tạo nên hai siêu sao.

Điểm hấp dẫn của tác phẩm nằm ở cách tác giả nhìn nhận tài năng bóng đá như kết quả của nhiều yếu tố đan xen. Năng khiếu thiên bẩm, ý chí cá nhân, sự dìu dắt của những người xung quanh và cả những lựa chọn trong sự nghiệp đều có thể tạo nên khác biệt. Trong câu chuyện của Messi, Ronaldinho là một nhân vật như thế.

Ronaldinho và bước ngoặt mang tên Messi

Khi Lionel Messi được đôn lên đội một Barcelona, anh mới là một cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Trong khi đó, Ronaldinho đang ở thời kỳ rực rỡ nhất, vừa giành Quả bóng vàng năm 2005 và là gương mặt đại diện cho sức sống mới của đội bóng xứ Catalonia.

Jimmy Burns đặt mối quan hệ giữa hai cầu thủ trong giai đoạn Barcelona đang chuyển mình. Messi có tài năng đặc biệt, nhưng để biến một thần đồng thành ngôi sao ở đội một, anh cần nhiều hơn những phẩm chất kỹ thuật. Đó còn là khả năng thích nghi với môi trường mới, sự tự tin khi đứng cạnh những tên tuổi lớn và cơ hội được thể hiện bản thân.

Ronaldinho đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn ấy. Thay vì giữ khoảng cách của một ngôi sao hàng đầu, cầu thủ Brazil chủ động gần gũi, giúp Messi hòa nhập với đội bóng. Anh nhìn thấy ở đàn em những phẩm chất đặc biệt và không ngần ngại thể hiện sự ủng hộ.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất diễn ra vào tháng 5/2005, trong trận Barcelona gặp Albacete. Ronaldinho thực hiện đường chuyền để Messi ghi bàn thắng chính thức đầu tiên cho đội một. Sau bàn thắng, anh còn cõng người đàn em trên lưng ăn mừng. Hình ảnh ấy trở thành một trong những biểu tượng đẹp của mối quan hệ giữa hai thế hệ cầu thủ.

Thông qua câu chuyện này, cuốn sách cho thấy sự trưởng thành của một cầu thủ không chỉ đến từ quá trình tập luyện cá nhân. Đôi khi, một cơ hội được trao đúng lúc, một người đàn anh biết khích lệ hay sự tin tưởng từ những người xung quanh cũng có thể tạo ra bước ngoặt. Ronaldinho không tạo ra tài năng của Messi, nhưng anh góp phần giúp tài năng ấy có cơ hội tỏa sáng ở môi trường bóng đá đỉnh cao.

Sách đã được phát hành tại Việt Nam.

Khi thiên tài cần đến sự khổ luyện

Nếu Messi nổi bật bởi khả năng xử lý bóng thiên bẩm, cảm giác không gian và bản năng sáng tạo. Cristiano Ronaldo lại gây ấn tượng bởi ý chí cạnh tranh, sự đầu tư cho thể chất và khát vọng liên tục hoàn thiện bản thân. Hai người xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau, trải qua những hệ thống đào tạo khác nhau và lựa chọn những cách thức riêng để vươn tới đỉnh cao.

Trong bức tranh ấy, Ronaldinho còn là một nhân vật mang ý nghĩa đối chiếu. Anh từng đưa Barcelona trở lại vị thế hàng đầu bằng thứ bóng đá giàu cảm hứng, nhưng giai đoạn cuối tại đội bóng cũng cho thấy sự nghiệp của một cầu thủ có thể thay đổi nhanh chóng khi phong độ và tính chuyên nghiệp không còn được duy trì ở mức cao nhất.

Đặt câu chuyện ấy bên cạnh hành trình của Cristiano Ronaldo, Jimmy Burns gợi ra một vấn đề đáng suy ngẫm: tài năng có thể giúp một cầu thủ tạo nên khoảnh khắc kỳ diệu, nhưng để duy trì vị thế hàng đầu trong thời gian dài, họ cần ý chí, kỷ luật và khả năng thích nghi không ngừng.

Sự tái xuất của Ronaldinho trong màu áo Ravenna vì thế là dịp thú vị để độc giả nhìn lại một chương đặc biệt của bóng đá Barcelona. Người đàn anh từng cõng Messi ăn mừng bàn thắng đầu tiên, rồi nhường lại chiếc áo số 10 cho người kế nhiệm, đã góp một phần vào hành trình của một huyền thoại.