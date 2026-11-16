Ronaldinho tái xuất ở tuổi 46, đội nhà 'thắng to'

Cựu danh thủ Brazil đá chính và thi đấu trọn hiệp một trên sân Bruno Benelli, đánh dấu lần đầu trở lại một trận đấu chuyên nghiệp kể từ tháng 9/2015.

Dù không còn tốc độ và sự linh hoạt như thời đỉnh cao, anh vẫn để lại dấu ấn bằng những pha xử lý kỹ thuật quen thuộc.

Đáng chú ý, Ronaldinho góp công vào bàn mở tỷ số của Ravenna ở phút 36. Sau khi giữ bóng trước vòng cấm, cựu ngôi sao Barcelona chuyền cho tiền vệ Mattia Lonardi, người tiếp tục kiến tạo để hậu vệ Giulio Donati dứt điểm tung lưới Forli.

Trong 45 phút có mặt trên sân, chủ nhân Quả bóng Vàng 2005 chạm bóng 28 lần, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 81%. Anh còn suýt kiến tạo từ một quả phạt góc, nhưng cú đánh đầu của Donati không thắng được thủ môn đối phương.

Ronaldinho khi góp công vào bàn thắng mở tỷ số của Ravenna trong trận đấu với Forli. Ảnh: AFP.

Dù chỉ thi đấu một hiệp, Ronaldinho vẫn nhận những tràng pháo tay vang dội khi rời sân. Anh cúi chào các khán đài trước khi chia sẻ với Sky Sport Italia: “45 phút trôi qua quá nhanh. Nếu chủ tịch gọi, tôi sẽ trở lại. Bóng đá luôn là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi”.

Sau giờ nghỉ, tiền đạo Simone Rabbi ghi thêm bàn ở phút 58, giúp Ravenna hoàn tất chiến thắng 2-0 trước đối thủ cùng vùng Forli. Kết quả này cũng giúp đội chủ nhà tiếp tục cuộc đua giành quyền thăng hạng Serie B.

Màn tái xuất của Ronaldinho càng gây chú ý khi anh đã vắng bóng ở các trận đấu chuyên nghiệp suốt 11 năm. Lần gần nhất cựu tuyển thủ Brazil thi đấu chính thức là trong màu áo Fluminense năm 2015, trước khi tuyên bố giải nghệ vào năm 2018.

Trong sự nghiệp lẫy lừng, Ronaldinho từng cùng tuyển Brazil vô địch World Cup 2002, giành Quả bóng Vàng 2005 và đăng quang Champions League 2006 với Barcelona.

Anh cũng để lại dấu ấn tại PSG và AC Milan, trở thành một trong những cầu thủ có kỹ thuật và lối chơi giàu cảm hứng nhất thế hệ của mình.

Tháng 6/2026, Ronaldinho bất ngờ gia nhập Ravenna, đồng thời trở thành cổ đông của đội bóng hạng Ba Ý.

Ngoài mong muốn tiếp tục chơi bóng, cựu tiền vệ này còn đặt mục tiêu ghi bàn thắng thứ 300 trong sự nghiệp, cột mốc vẫn chưa thể hoàn thành ở trận ra mắt.