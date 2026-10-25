Ronaldinho tái xuất khó tin ở tuổi 46

"Phép màu chưa bao giờ biến mất. Đã đến lúc mang nó trở lại sân cỏ", CLB Ravenna thông báo ngày 23/10, xác nhận màn tái xuất khó tin của Ronaldinho.

Cựu danh thủ Brazil sẽ có màn ra mắt Ravenna trong trận derby với Forli tại Serie C, giải hạng ba Ý. Cuộc đối đầu diễn ra trên sân Bruno Benelli, lúc 23h30 ngày 15/11 (giờ Hà Nội).

Đây không phải trận giao hữu hay biểu diễn như những lần 'Rô vẩu' xuất hiện sau khi giải nghệ. Chủ nhân Quả bóng Vàng 2005 sẽ thực sự thi đấu trong một trận chính thức, điều mà không ít người từng cho là khó xảy ra.

Ronaldinho trong buổi ra mắt Ravenna tại Ý ngày 20/8/2026. Huyền thoại người Brazil chuẩn bị trở lại thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 46. Ảnh: ANSA.

Ronaldinho chơi trận chuyên nghiệp gần nhất trong màu áo Fluminense hồi tháng 9/2015, trước khi tuyên bố giải nghệ vào năm 2018. Kể từ đó, 'phù thủy sân cỏ' chủ yếu tham gia các hoạt động quảng bá, sự kiện từ thiện và những trận đấu biểu diễn.

Ý tưởng đưa cựu tiền đạo Barcelona trở lại sân cỏ được Ravenna công bố từ tháng 6. Đội bóng hạng ba Ý không chỉ ký hợp đồng với danh thủ 46 tuổi mà còn đón anh trở thành cổ đông. Đứng sau thương vụ đặc biệt này là Chủ tịch Ignazio Cipriani, người có quan hệ thân thiết với huyền thoại Brazil.

Đến tháng 8, ngôi sao từng vô địch World Cup 2002 xuất hiện tại buổi ra mắt Ravenna, nhưng vẫn bỏ ngỏ khả năng thi đấu. "Tôi đến đây để giúp đỡ đội bóng", Ronaldinho chia sẻ khi ấy, đồng thời nhắc đến mong muốn ghi bàn thắng thứ 300 trong sự nghiệp.

Giờ đây, viễn cảnh ấy đã có ngày cụ thể. Chủ tịch Ignazio Cipriani thừa nhận nhiều người từng cho rằng kế hoạch đưa Ronaldinho trở lại là bất khả thi. Tuy nhiên, lãnh đạo Ravenna vẫn kiên trì theo đuổi, với hy vọng biến trận derby thành sự kiện đặc biệt của bóng đá Ý.

Màn tái xuất còn gây chú ý bởi Ronaldinho từng trải qua những năm tháng rực rỡ tại đất nước hình chiếc ủng. Trong màu áo AC Milan giai đoạn 2008-2011, cựu tiền đạo Brazil để lại dấu ấn bằng kỹ thuật ngẫu hứng, những đường chuyền không tưởng và nụ cười quen thuộc.

Trước đó, 'ảo thuật gia Brazil' từng chinh phục đỉnh cao cùng Barcelona, giành 2 chức vô địch La Liga và Champions League 2006. Ngôi sao sinh năm 1980 còn là thành viên tuyển Brazil đăng quang World Cup 2002, trước khi giành Quả bóng Vàng 2005.

Ravenna hiện đứng thứ 2 bảng B Serie C, với tham vọng trở lại giải hạng hai Ý. Đội bóng chưa công bố Ronaldinho sẽ thi đấu bao nhiêu phút trong trận gặp Forli, nhưng sự xuất hiện của huyền thoại 46 tuổi đủ khiến cuộc đối đầu này thu hút sự chú ý vượt xa một trận đấu hạng ba.

Sau hơn một thập niên, người hâm mộ lại có dịp chờ đợi những pha xử lý ngẫu hứng của 'Rô vẩu' trong một trận cầu chính thức.