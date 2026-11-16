Ronaldinho góp công vào bàn thắng khi tái xuất ở tuổi 46

Ronaldinho tái xuất Sau 11 năm rời xa bóng đá chuyên nghiệp, Ronaldinho bất ngờ trở lại trong màu áo Ravenna tại giải Serie C Italy.

Ngày 15/11,Ronaldinho đánh dấu màn tái xuất bóng đá chuyên nghiệp bằng chiến thắng 2-0 của Ravenna trước Forli tại Serie C. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, cựu danh thủ Brazil trở lại thi đấu ở một giải chính thức kể từ khi chia tay sân cỏ vào năm 2015.

Được xếp đá chính, chủ nhân Quả bóng vàng 2005 nhanh chóng cho thấy những phẩm chất từng làm nên tên tuổi của mình. Trận đấu diễn ra khá cân bằng trong khoảng 30 phút đầu tiên, trước khi Giuli Donati mở tỷ số cho Ravenna bằng một cú dứt điểm đẹp mắt.

Ronaldinho góp công trong tình huống này với đường chuyền nhanh, mở ra cơ hội để đồng đội tổ chức pha tấn công dẫn đến bàn thắng. Dù không còn duy trì được khả năng di chuyển linh hoạt như thời đỉnh cao, ngôi sao 46 tuổi vẫn thể hiện nhãn quan và kỹ thuật xử lý bóng đáng nể mỗi khi có bóng trong chân.

Đặc biệt, Ronaldinho được giao thực hiện các tình huống cố định và suýt có thêm một pha kiến tạo trực tiếp. Từ quả phạt góc có độ chính xác cao, anh đưa bóng đến đúng vị trí đồng đội, nhưng cú đánh đầu sau đó lại đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành Forli.

Niềm vui của Ronaldinho sau bàn thắng.

Màn trình diễn của cựu sao Barcelona lập tức nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Một cổ động viên bình luận: "Sức hút Ronaldinho là đây". Người khác viết: "Đẳng cấp là vĩnh cửu" trong khi nhiều ý kiến khẳng định kỹ thuật của huyền thoại Brazil dường như chưa bao giờ biến mất.

Ronaldinho được rút khỏi sân sau hiệp một. Trong 45 phút thi đấu, anh đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 81%, thực hiện 4 đường chuyền vào 1/3 cuối sân. Sau giờ nghỉ, Simone Rabbi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Ravenna, giúp Ronaldinho có màn trở lại trọn vẹn niềm vui.

Chia sẻ với Sky Sports, Ronaldinho thừa nhận thời gian thi đấu trôi qua quá nhanh và không loại trừ khả năng tiếp tục ra sân. "Tôi không biết đây có phải lần cuối hay chưa. Nếu chủ tịch tiếp tục gọi, tôi sẽ trở lại. Nếu đội bóng cần, tôi luôn sẵn sàng. Được chơi bóng, cảm nhận bầu không khí trong phòng thay đồ với tôi luôn là điều tuyệt vời nhất", anh nói.

Ronaldinho gia nhập Ravenna tuần trước và hiện cũng là một cổ đông của CLB. Sau khi giải nghệ năm 2015 trong màu áo Fluminense, huyền thoại Brazil hướng đến một mục tiêu đặc biệt là ghi thêm 1 bàn thắng để chạm mốc 300 pha lập công trong sự nghiệp.