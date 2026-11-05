Rộn ràng xứ Thái trong ngày hội

Chương trình “Danh trà đất Việt - Rạng rỡ La Bằng” thu hút đông đảo đại biểu, du khách và nhân dân đến tham dự.

Náo nức Tân Cương

Những ngày diễn ra Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, vùng chè Tân Cương luôn rộn ràng những bước chân của các đoàn du khách ghé thăm. Người dân vùng chè nổi tiếng này không làm du khách thất vọng khi các đồi chè được chăm sóc, cắt tỉa thật gọn gàng. Những tuyến đường bê tông uốn lượn qua vườn chè luôn được dọn dẹp phong quang, sạch sẽ.

Khu vực trải nghiệm của HTX Chè Hảo Đạt và các HTX chè khác trong xã cũng được bố trí đẹp mắt, nổi bật với những luống chè xanh mướt, đang trổ búp non. Bởi thế, du khách có thể dừng chân tại bất cứ đồi chè nào để “check in”, ghi lại khoảnh khắc đẹp ở vùng chè Thái Nguyên.

Anh Nguyễn Trọng Nhật, chủ nhân của vườn chè cổ trăm tuổi ở Tân Cương hào hứng: Mỗi khi có du khách ghé thăm vườn chè, niềm vui của gia đình như được nhân lên. Tôi mong nhiều người biết đến vườn chè cổ này, để những nét đẹp văn hóa của xứ trà Tân Cương được lan tỏa đến với mọi miền Tổ quốc.

Hòa chung những ngày Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, Tân Cương đã long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 100 năm thành lập xã. Ông Nguyễn Hồng Quân, xóm Guộc, xã Tân Cương chia sẻ: Thật ý nghĩa khi vùng chè trăm tuổi kỷ niệm ngày thành lập đúng dịp Festival Trà. Người dân chúng tôi tự hào khi được sinh ra, lớn lên và gắn bó với mảnh đất quê hương. Dịp kỷ niệm 100 năm vùng đất Tân Cương cũng là lời nhắc các thế hệ người dân Tân Cương phải sống có trách nhiệm, gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa, kinh tế đặc sắc của quê hương xứ trà trong giai đoạn phát triển mới.

Tại chuỗi sự kiện được tổ chức ở vùng chè nổi tiêng của tỉnh, người dân, khách cùng hoà vào nhịp múa sạp.

Một thế kỷ đã đi qua nhưng đất chè Tân Cương vẫn còn giữ vẹn nguyên những giá trị truyền thống, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo của các thế hệ người dân. Đặc biệt là cây chè, đã trở thành sinh kế, niềm tự hào và làm nên danh tiếng của vùng đất này. Với những hoạt động ý nghĩa ấy, Tân Cương những ngày cuối thu đông vui hơn, góp thêm nét đặc sắc cho Festival Trà Quốc tế.

Chị Bùi Thúy Hằng, du khách đến từ Hà Nội ngỡ ngàng: Đặt chân đến vùng chè Tân Cương đúng dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, tôi không thể rời mắt khỏi những đồi chè đẹp. Thích nhất là không khí sản xuất chè của bà con. Từ những búp chè xanh non trên đồi, qua bàn tay khéo léo của những người làm chè đã được làm héo, sao khô, tỏa hương thơm ngát. Trải nghiệm tuyệt vời ở vùng “Trà cánh hạc Tân Cương” cho tôi những phút giây thư giãn, đi rồi nhớ mãi không quên.

Rạng rỡ La Bằng

Trong chuỗi sự kiện của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, các hoạt động tại vùng chè trọng điểm của tỉnh đã giúp du khách cảm nhận trực tiếp đời sống, cảnh quan và câu chuyện của người làm chè. Tại vùng chè La Bằng, nơi những đồi chè được tưới tắm bởi dòng nước mát lành chảy ra từ núi Tam Đảo, Chương trình “Danh trà đất Việt - Rạng rỡ La Bằng” được tổ chức vào ngày 31-10 đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách và người dân Thái Nguyên.

Với điểm nhấn là tọa đàm “Kế nối miền di sản”, có sự tham gia giao lưu của những nghệ sĩ nổi tiếng như: Tự Long, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam và đại diện các HTX trong tỉnh, những câu chuyện về nghề làm chè, văn hóa thưởng trà và hướng phát triển kinh tế từ chè được “chủ nhân” vùng chè chia sẻ sinh động.

Một tiết mục nghệ thuật tại Chương trình khai mạc Festival Trà. Ảnh: TL

Chị Nguyễn Thị Hồng, du khách đến từ Bắc Ninh cho biết: Tôi đến La Bằng là để trải nghiệm, thật bất ngờ khi địa phương có chương trình tọa đàm với sự tham gia của những người nổi tiếng. Cảm nhận của tôi khi được nghe câu chuyện của người làm chè chính là sự khâm phục về ý chí và nghị lực vươn lên, quyết tâm đưa đặc sản của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng và thị trường.

Ngày cuối cùng của tháng Mười, trong tiết thu dịu mát, tại khu sân golf Tân Thái, xã Đại Phúc, các hoạt động phong phú được tổ chức hương ứng Festival đã trở thành tâm điểm, được du khách quan tâm. Hội thi “Bàn tay vàng chế biến chè”; hoạt động đấu giá sản phẩm trà đặc sản, trình diễn văn hóa, nghệ thuật, giao lưu các loại hình dân ca, dân vũ (hát Then - đàn Tính, hát Soọng cô, múa Tắc xình) và chương trình nghệ thuật “Đại Phúc - Hồ trên núi, trà trong mây” kết hợp trình diễn nghệ thuật pha trà, thưởng trà mang đến một không gian đa màu sắc. Có lẽ, từ các chuỗi hoạt động nhiều ý nghĩa này, chè đặc sản Đại Phúc tiếp tục được “chắp cánh” bay xa, đời sống người làm chè ngày càng được cải thiện.

Từ vùng chè Tân Cương trăm tuổi đến những câu chuyện kể của người làm chè La Bằng và loạt sự kiện tại xã Đại Phúc, chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 đã mang lại cho du khách nhiều cảm xúc trong hành trình trải nghiệm ở vùng quê “Đệ nhất danh trà”.