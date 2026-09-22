Rộn ràng “Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm” tại xã biên giới Yên Khương

Các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao quà cho các em học sinh.

Dự chương trình có đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, xã Yên Khương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người dân và học sinh trên địa bàn xã Yên Khương.

Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự chương trình.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam cùng các đại biểu dự chương trình.

Với thông điệp “Một vầng trăng - Ngàn ước mơ”, trong không khí rộn ràng của đêm hội các em học sinh thuộc Trường Mầm non Yên Khương và Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương được hòa mình vào nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, ý nghĩa.

Những tiết mục ca múa nhạc, ảo thuật, xiếc, trống hội, múa lân... do các nghệ sĩ, diễn viên và các tài năng nhí trong và ngoài tỉnh biểu diễn mang đến một đêm trung thu vui tươi, đầm ấm, đồng thời góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.

Đặc biệt, phần biểu diễn và giao lưu của NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long đã tạo nên một đêm hội đáng nhớ, ngập tràn tiếng cười và những ký ức đẹp của tuổi thơ.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa xác định công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ quan trọng và luôn quan tâm, tạo điều kiện để trẻ em ở mọi vùng, miền được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh. Nhất là đối với trẻ em ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn như Yên Khương, tỉnh luôn quan tâm, ưu tiên những chính sách thiết thực, để các cháu có điều kiện học tập, sinh hoạt và phát triển tốt hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại chương trình.

Chương trình “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026 được tổ chức tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương - là một trong những công trình được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với giáo dục vùng biên, để từ mái trường này, các cháu sẽ có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực của các thầy giáo, cô giáo, các cháu học sinh trong thời gian qua. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm đã phối hợp tổ chức chương trình, dành những phần quà ý nghĩa cho các cháu thiếu nhi xã Yên Khương.

Đây là những việc làm thiết thực, không chỉ mang đến cho các cháu một đêm trung thu vui tươi, ấm áp, mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của cộng đồng đối với trẻ em.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng mong các thầy giáo, cô giáo tiếp tục tận tâm với nghề, yêu thương, dìu dắt các cháu và đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay, lan tỏa để ngày càng có nhiều trẻ em, nhất là trẻ em còn khó khăn được quan tâm, chăm lo và có điều kiện học tập, vui chơi, phát triển. Các cháu học sinh tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện thật tốt và cố gắng mỗi ngày để sau này góp phần xây dựng quê hương Yên Khương nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung ngày càng giàu đẹp.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là “Cây Ước mơ”. Những quả hồng được trao cho các em từ trước đó đã trở thành nơi gửi gắm những ước mơ rất đỗi hồn nhiên: có em mong muốn trở thành cô giáo, bác sĩ, chú bộ đội, chú công an; có em mong gia đình luôn bình an, có thêm điều kiện học tập và cũng có những ước mơ giản dị về cuộc sống hằng ngày.

Đặc biệt, qua câu chuyện “Chiếc đèn của Mây”, chương trình gửi đến các em thông điệp về sự kiên trì và biết sẻ chia. Còn trong “Ước mơ hồng”, mong muốn của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được kể lại bằng chính câu chuyện của các em.

Từ những ước mơ ấy, tại chương trình em Lương Ánh Nguyệt đã được tặng một bộ bàn ghế học tập; em Ngân Bảo Hân được tặng một chiếc máy tính bảng hỗ trợ việc học tập, phát triển năng khiếu và giúp em có thể kết nối với mẹ qua các cuộc gọi video.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tặng quà cho em Lương Ánh Nguyệt và Ngân Bảo Hân.

Tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương đã trao 50 suất học bổng cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích trong học tập, rèn luyện.

Các đại biểu tham dự chương trình trao hơn 1.000 phần quà trung thu cho các em học sinh; các nhà hảo tâm cũng đã hỗ trợ nhiều học sinh biến ước mơ của các em thành hiện thực.

Các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho các em học sinh.

Các đồng chí: Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao quà cho các em học sinh.

“Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 tại xã Yên Khương là hoạt động thiết thực, góp phần tạo sân chơi bổ ích, mang đến cho trẻ em vùng biên một mùa trung thu vui tươi, đủ đầy.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nghệ sĩ trao quà, vui trung thu cùng các em học sinh trong đêm hội.

Đây cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp đối với thiếu nhi ở khu vực biên giới. Qua đó, tiếp thêm động lực để các em học sinh vươn lên trong học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và phấn đấu trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước; góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc.