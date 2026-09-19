Rộn ràng 'Trăng thu biên cương' giữa đảo tiền tiêu Côn Đảo

Tối 18/9, Đêm hội "Trăng thu biên cương" năm 2026 diễn ra tại Đặc khu Côn Đảo, TPHCM, mang đến không gian Trung thu rộn ràng cho đông đảo thiếu niên, nhi đồng và người dân trên đảo. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động diễn ra tại Côn Đảo từ ngày 17 đến 19/9.

Thiếu nhi Côn Đảo hào hứng trong đêm hội. Ảnh: Văn Giang

Chương trình “Trăng thu biên cương” được tổ chức thường niên từ năm 2017, hướng tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Qua 8 mùa tổ chức, hàng nghìn em nhỏ đã được nhận quà, học bổng và sự hỗ trợ thiết thực, qua đó tiếp thêm động lực trong học tập và cuộc sống.

Mùa thứ 9 năm nay do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp tổ chức, với sự tham gia của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng nhiều cơ quan, đơn vị.

Chương trình diễn ra tại xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An và Đặc khu Côn Đảo, TPHCM, với nhiều hoạt động vui Trung thu, trao quà và học bổng cho thiếu nhi.

Đại tá Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội trao học bổng cho các em học sinh tại tại Đặc khu Côn Đảo, TPHCM. Ảnh: Văn Giang

Trong ánh đèn sân khấu và sắc màu Trung thu, các em nhỏ được hòa mình vào những tiết mục múa lân, văn nghệ, xiếc, ảo thuật và các hoạt động giao lưu. Tiếng trống lân, những tràng vỗ tay và nụ cười trẻ thơ tạo nên không khí sôi động nơi đảo xa.

Tiết mục múa lân khuấy động đêm hội. Ảnh: Văn Giang

Trao đèn Trung thu cho các em nhỏ. Ảnh: Văn Giang

Niềm vui khi nhận quà Trung thu. Ảnh: Văn Giang

Sân khấu đêm hội liên tục được khuấy động bằng các tiết mục mang đậm sắc màu tuổi thơ. Từ múa lân, múa sen đến ảo thuật, mỗi phần trình diễn đều nhận được sự hưởng ứng hào hứng của các em nhỏ.

Tiết mục văn nghệ trong đêm hội. Ảnh: Văn Giang

Rực rỡ tiết mục múa sen. Ảnh: Văn Giang

Màn ảo thuật thu hút khán giả. Ảnh: Văn Giang

Những tiết mục văn nghệ, những món quà được trao trong đêm hội thể hiện sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng với trẻ em nơi biển đảo.

Qua đó, "Trăng thu biên cương" trở thành nhịp cầu gắn kết tình cảm quân - dân, đưa không khí Trung thu ấm áp đến với thiếu nhi Côn Đảo.

Không gian Trung thu rực rỡ sắc màu. Ảnh: Văn Giang

Khép lại đêm hội là hình ảnh những cánh tay trẻ thơ cùng hướng lên sân khấu, những chiếc đèn Trung thu rực rỡ và những gương mặt háo hức. Một đêm trăng nơi đảo xa trở nên gần gũi, ấm áp bởi sự sẻ chia và những niềm vui giản dị dành cho trẻ em.