Rộn ràng tiếng chiêng Mường Đồng Ké xã Trần Phú
Đối với đồng bào dân tộc Mường, chiêng là một nhạc cụ truyền thống, mang linh khí biểu tượng văn hóa và là niềm tự hào của cộng đồng dân tộc Mường. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, đã có một thời tiếng chiêng Mường tưởng như mai một nhưng bằng tình yêu di sản, những nghệ nhân thôn Đồng Ké đã phục dựng lại đội chiêng, hồi sinh nét văn hóa dân tộc Mường giữa lòng Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ron-rang-tieng-chieng-muong-dong-ke-xa-tran-phu-246261116204824192.htm