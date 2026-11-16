Rộn ràng tiếng chiêng Mường Đồng Ké xã Trần Phú

Hà Nội chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tiếp theo, dự báo nhiệt độ sẽ giảm. Thành phố đang chịu tác động của biến đổi khí hậu, Trái đất nóng lên, mùa đông đến chậm và không kéo dài. Có vẻ như cái lạnh khắc nghiệt, tê tái của mùa đông miền Bắc gần như không còn nữa. Nhưng cứ đến cái mùa cuối cùng trong năm, tôi lại nhớ về những kỷ niệm mùa đông năm xưa…