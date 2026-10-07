Rộn ràng thu hoạch củ hoàng sin cô ở Y Tý

Ngay từ sáng sớm, tại thôn Ngải Thầu, dưới chân núi Ma Cha Va, đồng bào Mông đã rộn ràng thu hoạch củ hoàng sin cô.

Y Tý có trên 100 ha hoàng sin cô, tập trung chủ yếu tại các thôn Phìn Hồ, Ngải Thầu, Sim San, Choản Thèn… Được đưa vào canh tác tại đây từ khoảng năm 2010, hoàng sin cô nhanh chóng trở thành cây trồng hàng hóa, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Hoàng sin cô thường được trồng từ khoảng tháng 2 âm lịch, vụ thu hoạch kết thúc vào khoảng tháng 9 âm lịch.

Khi những bông hoa hoàng sin cô nở vàng rực cũng là lúc củ “xuống đường”, đạt độ thu hoạch.

Khi thu hoạch, người dân cắt thân cây rồi nhổ củ lên khỏi mặt đất. Hoàng sin cô thường được trồng trên đất pha cát, tơi xốp nên việc thu hoạch khá thuận lợi.

Những khóm hoàng sin cô vừa được nhổ lên khỏi mặt đất.

Sau khi thu hoạch, củ hoàng sin cô được phân loại cẩn thận, có giá bán từ 2.000 đến 10.000 đồng tùy loại.

Những phụ nữ Mông trò chuyện vui vẻ trên nương hoàng sin cô đang mùa thu hoạch.

Mỗi ha hoàng sin cô có thể cho thu hoạch 20 tấn củ. Theo người dân, việc chăm sóc loại cây này khá đơn giản, chủ yếu chú ý thời điểm bón phân trong quá trình sinh trưởng.

Với diện tích ngày càng được mở rộng, hoàng sin cô góp phần nâng cao giá trị đất nương, tạo sinh kế cho người dân vùng cao.