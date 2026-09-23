Rộn ràng Tết Trung thu, ngập tràn tiếng cười trẻ thơ

Tối 22-9, không khí Trung thu rộn ràng lan tỏa tại phường Ngọc Hà khi đông đảo thiếu nhi cùng hội tụ tại “Đêm hội Trăng rằm năm 2026”. Những chiếc đèn ông sao lung linh, tiếng trống múa lân rộn rã cùng các tiết mục văn nghệ đã mang đến cho các em một đêm hội nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp.

Được tổ chức tại sân Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, “Đêm hội Trăng rằm năm 2026” có hơn 800 em nhỏ cùng các đại biểu tham dự. Đây là hoạt động được UBND phường Ngọc Hà tổ chức nhằm tạo không gian vui chơi lành mạnh, bổ ích, an toàn cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu.

Nhiều em nhỏ đã háo hức có mặt, trên tay cầm những chiếc đèn ông sao đủ màu sắc.

Trong ánh sáng lung linh của đêm hội, các em cùng nhau tham gia rước đèn, thưởng thức những màn múa lân, chương trình nghệ thuật và cùng ngắm mâm cỗ Trung thu được chuẩn bị công phu.

Tiếng trống hội vang lên cũng là lúc sân khấu trở nên sôi động. Những bước chân nhảy múa, tiếng reo hò và ánh mắt háo hức của các em tạo nên một không khí đặc biệt của Tết Trung thu - ngày hội vốn gắn với tuổi thơ qua hình ảnh chị Hằng, chú Cuội, đèn ông sao và những mâm cỗ đoàn viên.

Các tiết mục đặc sắc của các em nhỏ tại Đêm hội Trăng rằm.

Không chỉ có các tiết mục biểu diễn, rước đèn là một trong những hoạt động được các em mong chờ. Các đội hình thiếu nhi nối nhau trong không khí vui tươi, cùng cầm đèn, di chuyển theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Phát biểu tại Đêm hội, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Nguyễn Văn Hưng chia sẻ: “Mỗi hoạt động, mỗi món quà và những giây phút vui chơi, giao lưu trong đêm hội là tình cảm dành cho các cháu, mong muốn mang đến cho các cháu một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa”.

Theo đó, 104 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn phường được tặng quà, với mức 1.000.000 đồng/suất, tổng kinh phí 104 triệu đồng. Tại Đêm hội Trăng rằm năm 2026, UBND phường Ngọc Hà trao tặng quà Trung thu đến 60 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi suất quà gồm 01 túi quà và 500.000 đồng tiền mặt. Đây là những phần quà thể hiện sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với các cháu, góp phần để các cháu có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu.

Từ những hoạt động giản dị ấy, Trung thu trở thành dịp để các em được gặp gỡ, vui chơi cùng bạn bè và lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi thơ. Với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, sự quan tâm, những phần quà và tình cảm được trao gửi trong dịp này càng thêm ý nghĩa.

Công tác chăm lo Trung thu được triển khai theo hướng để mọi trẻ em trên địa bàn đều được vui Tết, đồng thời quan tâm, hỗ trợ đầy đủ, kịp thời đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Các hoạt động vui chơi cũng được đặt yêu cầu an toàn, lành mạnh, gắn với việc giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, bồi đắp bản lĩnh, tâm hồn Việt cho thế hệ trẻ từ những hoạt động truyền thống thiết thực. Đây cũng là một trong những nội dung xuyên suốt và chủ đạo, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa.

Khép lại Đêm hội Trăng rằm, những chiếc đèn vẫn lung linh, tiếng cười của trẻ nhỏ còn vang trên sân Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa. Với các em, Trung thu không chỉ là một đêm hội có múa lân, rước đèn và quà tặng, mà còn là khoảng thời gian được vui chơi, được sẻ chia và cảm nhận một mùa Trung thu vui tươi, ngập tràn tiếng cười, an toàn và nhiều kỷ niệm.