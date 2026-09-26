Rộn ràng Tết Trung thu giữa miền di sản Ninh Bình
Ngày 25/9, tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, phường Nam Hoa Lư đã diễn ra Chương trình “Vũ khúc trăng thu 2026” với nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm văn hóa hấp dẫn dành cho thiếu nhi, gia đình và du khách, tạo nên không khí Tết Trung thu cổ truyền rộn ràng giữa không gian thiên nhiên di sản Ninh Bình.
Ngay từ chiều, các em nhỏ cùng gia đình được trực tiếp tham gia các workshop thủ công, tìm hiểu và thực hành những hoạt động gắn với ký ức Trung thu truyền thống. Các em được hướng dẫn làm đèn ông sao, tự lựa chọn màu sắc và tạo hình chiếc đèn theo sở thích. Từ những sợi kẽm, kim tuyến mềm mại, nhiều chiếc đèn nhỏ nhiều màu sắc được hoàn thiện, trở thành món quà mang dấu ấn riêng của mỗi em.
Tại khu vực làm bánh, các em được trải nghiệm những công đoạn cơ bản để tạo nên một chiếc bánh Trung thu như: nhào bột, ép khuôn, tạo hình. Việc tự tay làm bánh không chỉ mang đến niềm vui mà còn giúp các em hiểu hơn về ý nghĩa của những món quà được trao gửi trong dịp Tết đoàn viên.
Bên cạnh đó, hoạt động tô mặt nạ giấy bồi và tô quạt giấy cũng thu hút đông đảo các em nhỏ. Trên những chiếc mặt nạ mang chất liệu dân gian, các em thỏa sức phối màu, sáng tạo hình ảnh các nhân vật. Những chiếc quạt giấy mộc mạc cũng được khoác lên mình những họa tiết, màu sắc riêng. Không đơn thuần là hoạt động vui chơi, các workshop tạo cơ hội để cha mẹ và con cái cùng tham gia, hoàn thiện một sản phẩm và có thêm thời gian gắn kết gia đình.
Cùng với các hoạt động trải nghiệm, chương trình mang đến một đêm hội trăng rằm đặc sắc với nhiều tiết mục nghệ thuật. Đêm hội càng trở nên sôi động với tiếng trống lân, đoàn rước cá chép và hoạt động phá mâm cỗ khổng lồ. Trong đó, chương trình nghệ thuật “Đi tìm Trăng” đưa khán giả trở về với những hình ảnh thân thuộc của Trung thu xưa, kết hợp giữa âm nhạc, sân khấu và các nhân vật gắn với ký ức tuổi thơ.
Em Nguyễn Hà Phương, phường Tam Điệp chia sẻ: “Em rất vui khi được cùng mẹ tự tay làm chiếc đèn ông sao. Lúc đầu em chưa biết làm, nhưng được các cô chú hướng dẫn nên em đã tự làm được chiếc đèn cho mình. Ngoài ra, em còn được tham gia làm bánh, xem múa lân, rước đèn và phá cỗ cùng mọi người rất vui và ấm áp. Đây là một mùa Trung thu thật đặc biệt và đáng nhớ đối với em”.
Bên cạnh việc tạo sân chơi cho thiếu nhi, Ban tổ chức còn trao hàng nghìn suất quà, gồm bánh Trung thu, đèn lồng, kẹo và nhiều phần quà khác tới các em nhỏ; trong đó có những phần quà được dành tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Theo bà Trần Thị Thanh Lan, đại diện Khu du lịch sinh thái Thung Nham, dịp này khu du lịch mở cửa tự do, miễn phí để người dân, du khách và các em nhỏ cùng hòa mình vào không khí đêm hội trăng rằm. Thông qua đó, đơn vị mong muốn tạo nên một mùa trăng vui tươi, ấm áp cho các em nhỏ; đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ron-rang-tet-trung-thu-giua-mien-di-san-ninh-binh-post991139.html