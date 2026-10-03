Rộn ràng tập luyện, chuẩn bị giải đua ghe Ngo mini mừng lễ Sene Dolta

Đua ghe Ngo mini là hoạt động thể thao vào dịp lễ Sene Dolta ở Xã Hồ Thị Kỷ trong 3 năm trở lại đây, thu hút sự tham gia của đông đảo đồng bào Khmer địa phương.

Dù bận rộn với công việc lao động hằng ngày, những tay chèo vẫn tranh thủ tập luyện vào cuối buổi chiều. Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh khác nhau nhưng khi bước lên ghe, tất cả đều hướng về một nhịp chèo thống nhất.

Các đội thi tích cực tập luyện cho giải đua ghe Ngo mini.

Đại đức Hữu Nhiều, Trụ trì chùa Rạch Giồng (Xã Hồ Thị Kỷ), cho biết: Năm nay có 10 đội nam và 4 đội nữ tham gia đua ghe Ngo mini. Đặc biệt, xã Tân Lộc sẽ cùng tham gia với 2 đội nam và 1 đội nữ.

“Chùa mong muốn hoạt động này ngày càng mở rộng để góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá của đồng bào Khmer”, Đại đức Hữu Nhiều chia sẻ.

Các sư cùng người dân có kinh nghiệm chỉnh sửa lại ghe Ngo chuẩn bị cho giải đấu.

Môn đua ghe Ngo thường gắn với hình ảnh những tay chèo nam khoẻ khoắn, nhưng ở giải đua tại Xã Hồ Thị Kỷ còn có sự xuất hiện của các đội chèo nữ đã tạo nên một sắc màu riêng.

Chị Hữu Thị Chuyền (ấp Đường Đào, Xã Hồ Thị Kỷ) phấn khởi: "Chị em tập luyện hăng hái lắm, vừa rèn luyện sức khoẻ, vừa giao lưu vui vẻ”.

Chị em phụ nữ hào hứng tập luyện để tham gia giải đua ghe Ngo mini.

Để có được vài phút bứt phá trên đường đua là biết bao buổi tập kiên trì trên bờ lẫn dưới nước. Từng động tác chèo được tập đi tập lại nhiều lần, bởi chỉ cần một thành viên lệch nhịp, cả đội có thể bị chậm lại trên đường đua.

Đội thợ hồ của anh Lê Việt Thắng có hơn 20 thành viên. Anh Thắng cho biết: "Đội đã tập luyện được 3-4 buổi, từ 4 giờ rưỡi đến hơn 6 giờ chiều sau khi đi làm về. Đầu tiên tập trên bờ, gần tới ngày thi thì xuống ghe tập".

Đội thợ hồ của anh Lê Việt Thắng tập luyện trên mô hình, gần tới ngày thi sẽ xuống ghe tập.

Đua ghe Ngo mini tại Xã Hồ Thị Kỷ không đơn thuần là hoạt động thể thao, mà còn góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết trong đồng bào dân tộc Khmer.

Với bà con Khmer Xã Hồ Thị Kỷ, mỗi mùa Sene Dolta về không chỉ có mâm bánh hay những buổi đoàn tụ gia đình, mà còn có tiếng hò rẽ nước, những cuộc tranh tài sôi nổi và niềm vui chung tay giữ gìn nét đẹp văn hoá cộng đồng./.