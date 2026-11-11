Rộn ràng sắc màu văn hóa Thượng Lâm

Ngày hội góp phần tôn vinh bản sắc, lan tỏa sắc màu văn hóa và thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng ở Thượng Lâm. Ảnh minh họa: Thông tin xã Thượng Lâm

Hội tụ sắc màu văn hóa, kết nối cộng đồng

Diễn ra tại Sân vận động thôn Nà Tông, Ngày hội mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trải nghiệm truyền thống, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng sôi nổi, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc và ý thức gìn giữ di sản văn hóa địa phương.

Điểm nhấn của Ngày hội là các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian và trải nghiệm văn hóa. Giải bóng chuyền hơi nam, nữ phối hợp hứa hẹn mang đến những trận đấu sôi nổi, tạo cơ hội giao lưu, gắn kết giữa các thôn, cơ quan, đơn vị.

Các phần thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy góp phần tái hiện những nét đẹp trong phong tục, tập quán và văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc.

Đáng chú ý, chương trình trình diễn trang phục dân tộc với chủ đề “Duyên dáng Thượng Lâm” sẽ giới thiệu vẻ đẹp trang phục truyền thống qua màu sắc, hoa văn và những nét đặc trưng văn hóa của mỗi dân tộc.

Cùng với đó, các gian hàng trưng bày sản vật địa phương giới thiệu nông sản, sản phẩm thủ công, thổ cẩm và những sản vật do chính người dân làm ra, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Các hoạt động tại Ngày hội góp phần tạo nên sắc màu văn hóa đa dạng của các dân tộc xã Thượng Lâm. Ảnh minh họa: Thông tin xã Thượng Lâm

Không gian văn hóa truyền thống còn được tái hiện qua hoạt động trưng bày nhạc cụ, công cụ lao động, trang phục dân tộc và tổ chức các trò chơi dân gian như đánh pam, đánh yến, tung còn, kéo co, nhảy sạp.

Các hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội tìm hiểu và trực tiếp tham gia các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 21.11, chương trình nghệ thuật và trình diễn trang phục dân tộc với các tiết mục ca, múa, nhạc, dân ca, dân vũ đặc sắc, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa và lan tỏa bản sắc các dân tộc trên địa bàn.

Các trò chơi dân gian góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và tăng cường gắn kết cộng đồng. Ảnh minh họa: Thông tin xã Thượng Lâm

Gìn giữ bản sắc, vun đắp khối đại đoàn kết

Để Ngày hội diễn ra an toàn, sôi nổi và ý nghĩa, Ban Tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia, cổ vũ các hoạt động. Các thôn, cơ quan, đơn vị chủ động chuẩn bị lực lượng, đội thi và các điều kiện cần thiết theo kế hoạch.

Đặc biệt, người dân được khuyến khích mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình khi tham gia Ngày hội; đồng thời chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần tạo dựng hình ảnh người Thượng Lâm thân thiện, mến khách.

Sản vật địa phương được giới thiệu tại Ngày hội, góp phần quảng bá tiềm năng và bản sắc văn hóa Thượng Lâm. Ảnh minh họa: Thông tin xã Thượng Lâm

Thông qua Ngày hội, cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc xã Thượng Lâm hướng tới củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng, đồng thời khơi dậy trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Qua đó, bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được bảo tồn và phát huy, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của xã Thượng Lâm nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung.