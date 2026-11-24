Tối 23.11, tại Quảng trường Nhân dân phường Đoàn Kết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu phối hợp với UBND phường Đoàn Kết tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tham dự chương trình có ông Lê Đức Dục, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Đào Thị Lan Anh, Bí thư Đảng ủy phường Đoàn Kết; ông Kiều Hải Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân, du khách.

Với 12 tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình mang đến những sắc thái nghệ thuật phong phú, kết hợp hài hòa giữa âm hưởng truyền thống và hơi thở hiện đại.

Các ca khúc, điệu múa như “Việt Nam tinh hoa”, “Lai Châu mở hội”, “Khải hoàn ca Tây Bắc”, “Về Lai Châu”, “Lai Châu cất cánh bay lên”, “Lai Châu sáng mai niềm tin”… đã khắc họa sinh động vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người Việt Nam, đồng thời giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc Lai Châu.

Sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên, học sinh và các đội văn nghệ quần chúng tạo nên sự đa dạng cho chương trình. Qua từng tiết mục, tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống dân tộc và khát vọng phát triển của vùng đất Lai Châu được truyền tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc.

Đặc biệt, màn giao lưu trong điệu múa “Vũ điệu kết đoàn” đã trở thành điểm nhấn của đêm diễn. Các đại biểu, người dân và du khách cùng hòa mình vào điệu múa, tạo nên không khí vui tươi, gần gũi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc. Khoảnh khắc sân khấu và khán giả cùng hòa nhịp cũng cho thấy sức lan tỏa của nghệ thuật trong kết nối cộng đồng.

Không chỉ là hoạt động biểu diễn phục vụ nhân dân, chương trình còn góp phần tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc truyền thống trong đời sống đương đại.

Từ đó, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, tạo nền tảng để các giá trị văn hóa trở thành nguồn lực tinh thần trong xây dựng và phát triển địa phương.

Từ những giai điệu ngợi ca đất nước đến âm hưởng văn hóa đặc trưng của các dân tộc vùng cao, chương trình đã góp thêm một nhịp cầu kết nối văn hóa Lai Châu với dòng chảy văn hóa Việt Nam.

Chương trình góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người Lai Châu giàu bản sắc, đoàn kết và năng động đến đông đảo công chúng và du khách.