Tối 18/11/2026, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Trà Vinh (phường Nguyệt Hóa), tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và quảng bá du lịch đặc sắc, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt là những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Tuần lễ diễn ra từ ngày 18- 24/11, với 16 nhóm hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại đa dạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang phát biểu khai mạc. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Tiết mục Đại cảnh "Trăng hội Ok Om Bok" tại chương trình. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Tặng hoa cám ơn các tập thể đóng góp an sinh xã hội. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận đóng góp an sinh xã hội của các tập thể. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận đóng góp an sinh xã hội của các tập thể. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN