Rộn ràng sắc màu văn hóa Khmer tại Lễ hội Ok Om Bok 2026
Tối 18/11, tỉnh Vĩnh Long đã tưng bừng khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026.
Tối 18/11/2026, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Trà Vinh (phường Nguyệt Hóa), tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và quảng bá du lịch đặc sắc, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt là những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Tuần lễ diễn ra từ ngày 18- 24/11, với 16 nhóm hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại đa dạng.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ron-rang-sac-mau-van-hoa-khmer-tai-le-hoi-ok-om-bok-2026/444940.html