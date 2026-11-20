Liên hoan nghệ thuật quần chúng thu hút hơn 600 nghệ nhân, diễn viên đến từ 18 đoàn tham gia

Sáng 20.11, tại phường Hà Giang 1, Liên hoan nghệ thuật quần chúng được tổ chức trong khuôn khổ ngày hội, thu hút trên 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 18 đoàn đại diện cho 18 cụm xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Những tiết mục đậm sắc màu truyền thống tạo nên không khí giao lưu sôi nổi, đồng thời phản ánh sự phong phú, đa dạng trong đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng các dân tộc

Mỗi đoàn xây dựng một chương trình gồm 3 tiết mục, với thời lượng tối đa 15 phút. Các tiết mục được thể hiện qua nhiều loại hình nghệ thuật dân gian như hát, múa, trình diễn nhạc cụ truyền thống, tái hiện trích đoạn lễ hội, nghi lễ và sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Qua mỗi phần trình diễn, những nét đẹp trong đời sống tinh thần cùng giá trị văn hóa đặc sắc được các thế hệ gìn giữ, trao truyền tiếp tục được giới thiệu, lan tỏa.

Các tiết mục đa dạng với nhiều loại hình nghệ thuật dân gian tái hiện lễ hội, nghi lễ, sinh hoạt văn hóa cộng đồng

Liên hoan cũng là dịp để nghệ nhân, diễn viên quần chúng và cộng đồng các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực hành văn hóa truyền thống. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy di sản, tăng cường sự gắn bó giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Liên hoan là dịp để nghệ nhân, diễn viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực hành văn hóa truyền thống

Theo kế hoạch, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2026 diễn ra tại Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1, với nhiều hoạt động phong phú.

Bên cạnh Liên hoan nghệ thuật quần chúng, chương trình còn có trình diễn trang phục truyền thống, trưng bày không gian văn hóa và các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, giúp người dân, du khách hiểu thêm về bản sắc văn hóa các dân tộc.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 20.11 với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Tuyên Quang - Hội tụ, đoàn kết và lan tỏa”. Không gian trưng bày được tổ chức từ ngày 19 đến 22.11.

Liên hoan góp phần quảng bá hình ảnh và tiềm năng du lịch văn hóa của tỉnh Tuyên Quang

Tiếp nối không khí ngày hội, từ ngày 22 đến 24.11, xã Tân Trịnh tổ chức Lễ hội Nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn lần thứ II năm 2026 với quy mô cấp tỉnh. Đây là dịp tôn vinh giá trị Nghi lễ Nhảy lửa của người Pà Thẻn, Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Pà Thẻn đến đông đảo nhân dân và du khách.

Tiết mục mang đậm bản sắc tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng

Lễ hội có 8 đoàn tham gia, đến từ các xã Tân Trịnh, Yên Thành, Quang Bình, Thông Nguyên, Tân Quang, Liên Hiệp, Tri Phú và Minh Quang. Mỗi đoàn có từ 25 đến 40 thành viên, gồm nghệ nhân, diễn viên quần chúng và vận động viên. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, các địa phương có thêm cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết cộng đồng.

Tiết mục mang đậm bản sắc tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng

Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức nhảy lửa, một tập quán tín ngưỡng độc đáo trong đời sống văn hóa của người Pà Thẻn. Trong không khí linh thiêng, những người tham gia thực hiện nghi thức nhảy trên đống than hồng, thể hiện niềm tin vào sức mạnh tinh thần cùng ước vọng về sức khỏe, may mắn và bình an. Nghi lễ không chỉ mang giá trị tâm linh mà còn phản ánh đời sống tín ngưỡng phong phú, góp phần làm nên bản sắc riêng của cộng đồng Pà Thẻn.

Liên hoan tạo không gian giao lưu kết nối văn hóa các dân tộc Tuyên Quang

Chuỗi hoạt động văn hóa trong dịp này góp phần thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh và tiềm năng du lịch văn hóa của tỉnh Tuyên Quang.