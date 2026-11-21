Rực rỡ sắc màu văn hoá xứ Thanh trên sân khấu tổng duyệt.

Đông đảo người dân và du khách theo dõi chương trình tổng duyệt.

Các nghệ nhân háo hức chờ đến giờ biểu diễn.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, không gian văn hóa các dân tộc cũng thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Nhiều không gian truyền thống thu hút các gia đình đến chụp ảnh kỷ niệm.

Không gian văn hóa với những gian hàng của các xã, phường góp phần tạo nên bức tranh đa sắc màu tại ngày hội.

Người dân thích thú với trang phục truyền thống các dân tộc.

Các em nhỏ tò mò tìm hiểu và lựa chọn những con tò he rực rỡ sắc màu.

Từ những tiết mục nghệ thuật được chuẩn bị công phu đến các gian hàng rực rỡ sắc màu, tất cả đang góp phần làm nên bức tranh sinh động về văn hóa các dân tộc xứ Thanh, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc.