Rộn ràng sắc màu trước thềm ngày hội
Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24/11 tại Quảng trường Lam Sơn, với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” với nhiều hoạt động phong phú như trình diễn di sản văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày không gian văn hóa và giới thiệu sản vật địa phương. Trước thềm khai hội, Quảng trường Lam Sơn đã rộn ràng không khí chuẩn bị. Những gian hàng rực rỡ sắc màu, trang phục thổ cẩm, sản vật đặc trưng, tạo nên bức tranh văn hóa sinh động, đậm đà bản sắc các dân tộc xứ Thanh.
Bên cạnh chương trình nghệ thuật, không gian văn hóa các dân tộc cũng thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/ron-rang-sac-mau-truoc-them-ngay-hoi-46232.htm