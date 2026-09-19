Rộn ràng sắc màu Trung thu 2026 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Ngày 19/9, chương trình Tết Trung thu 2026 với chủ đề “Sắc màu di sản văn hóa” diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Chương trình mở ra hành trình khám phá Tết Trung thu truyền thống với nhiều hoạt động phong phú, tạo cơ hội để các em nhỏ tiếp cận di sản văn hóa bằng những trải nghiệm trực tiếp, gần gũi và sinh động.

Điểm nhấn của chương trình là không gian trình diễn văn hóa dân gian trước tòa Cánh diều, nơi công chúng được thưởng thức những màn múa lân sư rộn ràng và các làn điệu hát xẩm - loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian đặc sắc của Việt Nam. Tại khu vực Thủy đình, những màn múa rối nước tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả ở nhiều lứa tuổi.

Bên cạnh đó, các góc check-in nghệ thuật với hình ảnh chú lân rực rỡ và mâm cỗ trông trăng truyền thống tạo không gian để các gia đình lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy trong dịp Trung thu.

Chương trình Tết Trung thu 2026 “Sắc màu di sản văn hóa” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thu hút đông đảo công chúng và du khách tham dự

Theo PGS.TS. Trần Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, thông qua chủ đề “Sắc màu di sản văn hóa”, Bảo tàng mong muốn mỗi hoạt động không chỉ là sân chơi ý nghĩa mà còn trở thành nhịp cầu kết nối các thế hệ với những giá trị văn hóa dân gian.

Việc trẻ em được tự tay nặn tò he, trải nghiệm trò chơi truyền thống và lắng nghe những câu chuyện Trung thu từ nghệ nhân sẽ góp phần nuôi dưỡng tình yêu di sản, nâng cao ý thức gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa cho thế hệ mai sau.

Trong khuôn khổ các hoạt động trải nghiệm, các em nhỏ được nghệ nhân hướng dẫn thực hành nhiều hoạt động thủ công truyền thống như nặn tò he, nặn hoa quả bằng bột, tô vẽ mặt nạ giấy bồi và sáng tạo các sản phẩm tết lá nghệ thuật.

Các trò chơi dân gian như nhảy dây, đi cà kheo, ô ăn quan, kéo co cũng mang đến không khí vui tươi, giúp trẻ em tìm hiểu những hình thức vui chơi quen thuộc của các thế hệ trước. Tại Phòng Khám phá dành cho trẻ em, các em có thể nghe kể chuyện tranh về sự tích Tết Trung thu, thử múa rối tay và khám phá nhạc cụ truyền thống.

Mâm cỗ Trung thu được bài trí đẹp mắt, ấn tượng

Các em nhỏ trải nghiệm hoạt động Tết Trung thu 2026 tại khuôn viên Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Đặc biệt, tại bãi cỏ Nhà Chăm, hoạt động giã cốm, làm cốm mang đến trải nghiệm về nét đẹp văn hóa ẩm thực mùa thu Hà Nội, giúp các em hiểu thêm về quy trình làm nên thức quà truyền thống.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, chương trình không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, khơi dậy tình yêu và niềm tự hào về di sản văn hóa dân tộc.

Theo lãnh đạo Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, chương trình Trung thu 2026 "Sắc màu di sản văn hóa” sẽ diễn ra xuyên suốt trong hai ngày 19 và 20/9/2026.