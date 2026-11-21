Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng phát biểu khai mạc chương trình với chủ đề “Kết nối miền Di sản”. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Tiết mục vũ điệu cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong "hâm nóng" không khí khai mạc ngày hội di sản văn hóa Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Tiết mục vũ điệu cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nét đẹp thiếu nữ đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong (xã Trà Tân). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Các cô gái đồng bào Ca Dong xã Trà Vân trong trang phục thổ cẩm truyền thống chuẩn bị cho hoạt động giao lưu cùng người dân và du khách. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Hai nghệ nhân dệt chiếu Bàn Thạch phối hợp nhịp nhàng ở hai đầu khung cửi trước sự theo dõi của khách tham quan. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bạn trẻ trực tiếp ngồi khung cửi thực hành đan từng nan cói dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Người hướng dẫn cùng bạn trẻ tập thao tác đan lát thủ công tại bàn trải nghiệm nghề truyền thống. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Hai bạn trẻ chăm chú tô màu trang trí sản phẩm thủ công tại khu vực trải nghiệm dành cho công chúng trẻ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phụ huynh và các em nhỏ tập trung xâu từng hạt cườm nhiều màu sắc theo hoa văn truyền thống vùng cao. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Hai bạn trẻ tham quan triển lãm “Họa sắc Nam Ô” trưng bày các tác phẩm lấy cảm hứng từ cảnh quan và đời sống làng cổ ven biển Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đoàn đồng bào Ca Dong xã Trà Vân giới thiệu trang phục, rượu cần và sản vật địa phương tại không gian văn hóa truyền thống. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Những ống cơm lam ngũ sắc và bánh gói lá truyền thống được chuẩn bị công phu tại không gian “Hương sắc đại ngàn”. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Du khách hào hứng cầm chày gỗ trải nghiệm giã gạo cùng các thiếu nữ Ca Dong trên thảm đỏ ngày hội. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Điệu múa cộng đồng rộn ràng gắn kết đồng bào vùng cao với người dân và du khách tham dự ngày hội. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Các nghệ nhân trong trang phục dân tộc Tày biểu diễn tiết mục Hát Then cùng đàn Tính trên sân khấu khai mạc. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đại diện Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng trao giấy chứng nhận tri ân cá nhân hiến tặng hiện vật, tư liệu trong khuôn khổ lễ khai mạc. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)