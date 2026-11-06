Rộn ràng sắc màu Lễ hội đường phố với gần 1.500 nghệ nhân cồng chiêng

Clip Lễ hội cồng chiêng đường phố tại Gia Lai

Tham gia lễ hội có 39 đoàn với 1.455 nghệ nhân đến từ tỉnh Gia Lai và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong tiếng cồng chiêng ngân vang, các đoàn nghệ nhân mang đến những màn trình diễn đặc sắc, tái hiện không gian văn hóa truyền thống của các dân tộc, tạo nên bức tranh lễ hội rực rỡ sắc màu.

Dưới đây là những hình ảnh sôi động tại Lễ hội đường phố chiều 6/11.

Các đoàn diễu hành theo hai hướng.

Nhóm xuất phát từ Hội trường 2/9, đi qua đường Trần Phú, Trần Hưng Đạo.

Một nhóm xuất phát từ Nhà Thiếu nhi Pleiku, di chuyển qua các tuyến đường Hai Bà Trưng, Quang Trung, Trần Hưng Đạo

Đoàn của TP.Huế.

Đoàn của tỉnh Quảng Trị tại lễ hội.

Lễ hội đường phố không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách mà còn là dịp giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Các đoàn cùng hội tụ trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.