Rộn ràng sắc màu Lễ hội đường phố với gần 1.500 nghệ nhân cồng chiêng
Chiều 6/11, trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng – Tuần lễ Hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya 2026, Lễ hội đường phố diễn ra sôi động tại P.Pleiku, tỉnh Gia Lai, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi, cổ vũ.
Tham gia lễ hội có 39 đoàn với 1.455 nghệ nhân đến từ tỉnh Gia Lai và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong tiếng cồng chiêng ngân vang, các đoàn nghệ nhân mang đến những màn trình diễn đặc sắc, tái hiện không gian văn hóa truyền thống của các dân tộc, tạo nên bức tranh lễ hội rực rỡ sắc màu.
Dưới đây là những hình ảnh sôi động tại Lễ hội đường phố chiều 6/11.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/ron-rang-sac-mau-le-hoi-duong-pho-voi-1455-nghe-nhan-cong-chieng_199647.html