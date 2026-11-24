Người dân xóm Khuổi Ky và du khách trải nghiệm bện ghế nệm rơm.

Ngày hội tổ chức chương trình văn nghệ đặc sắc với các tiết mục như: Pựt lằn, hát Then, Dá hai, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày. Những làn điệu dân ca, tiếng hát Then cùng các tiết mục biểu diễn dân gian góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo người dân, du khách.

Trong khuôn khổ ngày hội, du khách được trực tiếp tham gia, trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như tung còn, lày cỏ và tìm hiểu, trải nghiệm nghề đan lát thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Tày. Các hoạt động không chỉ mang đến những trải nghiệm thú vị mà còn giúp du khách hiểu hơn về đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán và nét đẹp văn hóa lâu đời của người dân địa phương.

Tại Nhà trưng bày nhóm Hoài Khao, xóm Quang Thượng, UBND xã Thành Công tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các câu lạc bộ.

Phần thi in hoa văn bằng sáp ong.

Chương trình tổ chức các hoạt động: Cuốn miến dong, in hoa văn bằng sáp ong, giao lưu văn nghệ đặc sắc của các câu lạc bộ. Những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc như hát Then, đàn tính, hát giao duyên, múa, thổi sáo pí lè, đánh trống, chiêng đã mang đến nhiều sắc màu nghệ thuật phong phú; không gian trưng bày gian hàng của 9 xóm giới thiệu các sản phẩm nông sản, sản phẩm thủ công, ẩm thực truyền thống và những sản vật đặc trưng của địa phương; trình diễn trang phục dân tộc mang đến nhiều sắc màu văn hóa đặc sắc.

UBND xã Hà Quảng tổ chức tuần lễ hoạt động trải nghiệm “Không gian văn hóa dệt thổ cẩm Luống Nọi” tại xóm Cốc Chủ.

Không gian văn hóa dệt thổ cẩm Luống Nọi thu hút học sinh và người dân tham quan, trải nghiệm.

Tại chương trình, người dân bản địa trực tiếp đảm nhận vai trò thuyết minh, giới thiệu khái quát về mảnh đất xóm Cốc Chủ, bản sắc cộng đồng người Tày, cũng như lịch sử hình thành và ý nghĩa của xưởng dệt thổ cẩm Luống Nọi trong đời sống tinh thần của người dân. Du khách và học sinh được tham gia chuỗi hoạt động dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, được tìm hiểu quy trình chuẩn bị nguyên liệu, nhuộm màu, mắc khung cửi; theo dõi trình diễn kỹ thuật dệt và thử sức với các công đoạn đưa thoi cơ bản; lồng ghép chuyên đề “Nghệ nhân kể chuyện hoa văn” và truyền nghề cho học sinh.

Cùng với đó, xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để số hóa di sản. Các câu chuyện về nghệ nhân, quy trình dệt và ý nghĩa hoa văn tiêu biểu đều được ghi hình, lưu trữ và tích hợp vào mã QR điểm đến. Thông qua thao tác quét mã, du khách có thể dễ dàng tra cứu mọi thông tin về thời gian đón khách, sức chứa, quy ước tham quan, bảng giá dịch vụ - sản phẩm và đầu mối liên hệ. Toàn bộ dữ liệu được cập nhật đồng bộ lên “Bản đồ văn hóa Cao Bằng” và các kênh thông tin điện tử của xã, tỉnh.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Nguyên Bình tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tự hào bản sắc dân tộc”.

Tiết mục biểu diễn của xóm Lũng Kèng.

Chương trình gồm 16 tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, đặc sắc, biểu diễn bởi các diễn viên, nghệ nhân đến từ các xóm, các đơn vị trường học trên địa bàn xã Nguyên Bình. Các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, đồng thời tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Thông qua chương trình nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo không gian giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa quê hương.

Trường THPT Hạ Lang tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề “THPT Hạ Lang - Hành trình mở cửa di sản từ trường học”, thu hút hơn 500 học sinh, cán bộ, giáo viên, đại biểu địa phương và các nghệ nhân văn hóa dân gian tham gia.

Học sinh tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian tại Ngày hội.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc như: trình diễn hát Then, đàn tính, dân ca Nùng Khen lài, múa chầu, trình diễn trang phục dân tộc. Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng góc di sản số” hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Điểm nhấn của ngày hội là không gian trải nghiệm gồm: dân ca, dân vũ truyền thống, sắc chàm Hạ Lang, phong vị quê hương với ẩm thực, nghề truyền thống và trò chơi dân gian. Học sinh được giao lưu với nghệ nhân, tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống, trải nghiệm nghề thủ công, ẩm thực và tham gia các trò chơi dân gian đặc sắc.

Kết quả, có 15 tập thể lớp đạt giải, trong đó giải nhất thuộc về lớp 12A1, giải nhì lớp 10A1, giải ba lớp 12A3 và 12 giải khuyến khích.

Xã Bảo Lâm tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc; khai trương Chợ đêm Bảo Lâm với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như: thi văn nghệ, trình diễn trang phục truyền thống, thi các trò chơi dân gian gồm: bịt mắt đánh trống, đi cà kheo, nhảy bao bố, lày cỏ, kéo co và tung còn.

Đội văn nghệ quần chúng xóm Mông Ân biểu diễn tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc.

Trước đó, UBND xã tổ chức khai trương Chợ đêm Bảo Lâm; chương trình nghệ thuật với các tiết mục đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự.

Chợ đêm Bảo Lâm được định hướng trở thành không gian giới thiệu, quảng bá, trao đổi và mua bán hàng hóa, sản vật, ẩm thực địa phương; đồng thời tạo thêm điểm đến giao lưu, trải nghiệm văn hóa, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ và phát triển du lịch trên địa bàn.

Tổ chức chấm thi không gian văn hóa, trang trí lán trại và ẩm thực tại 9 lán văn hóa và gian hàng trưng bày sản phẩm các xã: Nam Quang, Lý Bôn, Quảng Lâm, Cốc Pàng với nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, phong tục tập quán, sản phẩm và món ăn truyền thống của địa phương.