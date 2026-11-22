Với hơn 35 năm gắn bó cùng nghề thiết kế, may đo và phát triển áo dài Việt Nam, NTK Hàn Phượng, nhà sáng lập thương hiệu Áo dài Việt Phượng, vừa đảm nhận thiết kế và thực hiện 500 bộ áo dài nam phục vụ Ngày hội diễu hành, quảng diễn Việt phục Bách Hoa Bộ Hành mùa Đông 2026. Đây không chỉ là một dự án sản xuất trang phục quy mô lớn mà còn là cơ hội để chị góp phần tôn vinh vẻ đẹp áo dài nam, lan tỏa tình yêu và niềm tự hào đối với trang phục truyền thống Việt Nam.