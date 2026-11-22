Rộn ràng niềm vui ngày hội diễn nghệ thuật quần chúng
Hội diễn nghệ thuật quần chúng phường Yên Sở năm 2026 với chủ đề “Yên Sở - Văn hóa hội tụ và lan tỏa” quy tụ hơn 800 diễn viên đến từ 11 tổ dân phố và 5 trường học trên địa bàn. Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, hội diễn trở thành ngày hội văn hóa sôi nổi với nhiều tiết mục đặc sắc, góp phần lan tỏa đời sống văn hóa trong cộng đồng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ron-rang-niem-vui-ngay-hoi-dien-nghe-thuat-quan-chung-246261122215536438.htm