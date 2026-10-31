Rộn ràng Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp với sinh viên Cà Mau

Quang cảnh sự kiện Ngày hội việc làm.

Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 20 doanh nghiệp uy tín, mang đến hơn 50 vị trí tuyển dụng đa dạng ngành nghề cho sinh viên và người lao động địa phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Trịnh Huỳnh An, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau, nhấn mạnh: “Một trong những thước đo quan trọng nhất về chất lượng giáo dục đại học chính là tỉ lệ người học tìm được việc làm, đáp ứng tốt yêu cầu của doanh nghiệp và có năng lực phát triển sự nghiệp bền vững”.

TS Trịnh Huỳnh An, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau phát biểu tại sự kiện.

Lãnh đạo BDU Cà Mau bày tỏ sự phấn khởi khi có hơn 80% sinh viên của Phân hiệu tốt nghiệp năm 2026 đã nhanh chóng có việc làm ổn định. Thành công này không chỉ đến từ sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, mà còn nhờ sự đóng góp, đồng hành rất đáng trân trọng từ cộng đồng doanh nghiệp trong việc góp ý chương trình đào tạo, tiếp nhận thực tập và chia sẻ kinh nghiệm thực tế.

Đại biểu tham dự Ngày hội.

Sinh viên phấn khởi tham gia Ngày hội việc làm.

Về định hướng chiến lược thời gian tới, TS Trịnh Huỳnh An cho biết, BDU Cà Mau sẽ chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình đào tạo thuần túy trong nhà trường sang mô hình có sự tham gia thực chất của doanh nghiệp.

“Chúng tôi mong muốn doanh nghiệp đồng hành ngay từ đầu, cùng xác định năng lực cốt lõi của người học, cập nhật kiến thức thực chiến và chuẩn bị hành trang tốt nhất cho sinh viên trước khi gia nhập thị trường lao động, thay vì chỉ xuất hiện ở khâu tuyển dụng cuối cùng”, TS Trịnh Huỳnh An chia sẻ.

Sinh viên được đại diện doanh nghiệp hướng dẫn kỹ năng setup bàn tiệc.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, BDU Cà Mau tập trung xây dựng cơ chế kết nối thường xuyên với doanh nghiệp thông qua 4 trụ cột chính: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp trực tiếp tham gia xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo. Mời đại diện doanh nghiệp tham gia giảng dạy và hướng dẫn trải nghiệm thực tế. Đồng hành cùng sinh viên xuyên suốt lộ trình phát triển nghề nghiệp. Đánh giá hiệu quả hợp tác bằng chất lượng và kết quả thực chất.

Doanh nghiệp cung cấp thông tin việc làm cho sinh viên.

Đặc biệt, lãnh đạo BDU Cà Mau quan niệm rằng, một cơ sở giáo dục đại học không chỉ đóng góp cho xã hội bằng những người học do mình đào tạo, mà còn bằng những giá trị mình có thể tạo ra cho cộng đồng.

“Trách nhiệm xã hội của BDU Cà Mau không chỉ giới hạn trong phạm vi sinh viên của mình, mà nhà trường sẵn sàng làm cầu nối tuyển dụng cho cả sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học, cao đẳng khác, cũng như người lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau”, TS Trịnh Huỳnh An nhấn mạnh.

BDU Cà Mau ký kết hợp tác với doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ Ngày hội, BDU Cà Mau và các đối tác doanh nghiệp đã tiến hành ký kết hợp tác chiến lược, mở ra nhiều cơ hội thực tập, việc làm và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.

Đại diện doanh nghiệp tham gia thuyết trình chuyên đề AI đang thay đổi thị trường lao động.

Bên cạnh các gian hàng tuyển dụng và phỏng vấn trực tiếp, điểm nhấn của chương trình là Talkshow “Việc làm & năng lực thích ứng thời đại AI”. Diễn đàn đã cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quan về xu hướng thị trường lao động, nhận diện các kỹ năng mới đòi hỏi trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và phương pháp nâng cao năng lực thích ứng linh hoạt.

Sinh viên tìm hiểu, tìm kiếm cơ hội việc làm tại doanh nghiệp.

Chương trình không chỉ giúp tăng cường kết nối cung - cầu nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên tiềm năng mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục gắn liền với thực tiễn sản xuất - kinh doanh tại địa phương.