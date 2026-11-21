Múa sạp tại Ngày hội “Văn Lang mùa vàng”.

Xã Văn Lang hiện có 9 thôn, với hơn 1.600 hộ dân và trên 7.000 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Kinh cùng sinh sống. Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, được thể hiện qua phong tục, tập quán, trang phục, tiếng nói và các loại hình văn nghệ dân gian. Đây là nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, góp phần tạo nên bản sắc riêng của địa phương.

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động mang đậm nét đặc trưng văn hóa địa phương, như: Thi kéo co, gói bánh coóc mò, lợn quay, giã bánh giầy và trang trí mâm cỗ..., thu hút đông đảo người dân và du khách.

Các hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn là dịp để cộng đồng các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết và nâng cao ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Trò chơi kéo co thu hút đông đảo người dân cổ vũ.

Cùng với phát huy bản sắc văn hóa, xã Văn Lang chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương gắn với phát triển kinh tế. Hiện nay, toàn xã duy trì 4 sản phẩm OCOP là các sản phẩm nông sản đặc trưng. Đây được xem là nền tảng để địa phương tiếp tục quảng bá sản phẩm, nâng cao giá trị nông sản và từng bước gắn văn hóa với phát triển du lịch, kinh tế.