Đồng bào Xơ Đăng rộn ràng thi giã gạo tại ngày hội.

Với chủ đề “Văn hóa hội tụ - Đoàn kết vươn xa”, ngày hội với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc Xơ Đăng. Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ do giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn xã biểu diễn, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt 5 câu lạc bộ văn hóa dân gian tại các thôn Ngọc Linh, Hy Ló, Long Linh, Long Túc và Đak Di. Đây là những hạt nhân góp phần duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; tạo môi trường để cộng đồng cùng gìn giữ, trao truyền và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Xơ Đăng.

Người dân thôn Hy Ló rạng rỡ trong trang phục truyền thống.

Trong khuôn khổ ngày hội, đồng bào Xơ Đăng còn thực hiện lễ cúng Thần Núi theo nghi thức truyền thống. Đây là nghi lễ mang ý nghĩa tâm linh, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân đối với mẹ thiên nhiên và ước vọng về cuộc sống bình an, mùa màng tốt tươi, bản làng đoàn kết, no ấm.

Ngày hội là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Xơ Đăng, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.

Người dân trưng bày sản phẩm “cây nhà lá vườn” trong khuôn khổ ngày hội.

Các hoạt động văn hóa góp phần tái hiện đời sống tinh thần phong phú của đồng bào Xơ Đăng.

Người dân các thôn trổ tài thi bắn nỏ tại ngày hội.

Xã Trà Linh khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích tại ngày hội.