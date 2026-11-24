Mỗi địa phương, điểm du lịch đều lựa chọn cách làm phù hợp với những không gian sinh hoạt văn hóa gần gũi, giàu bản sắc. Các hoạt động được đồng loạt tổchức tại các địa phương bao gồm: Văn nghệ, thể thao, trưng bày, trình diễn, ẩm thực, trò chơi dân gian, trải nghiệm di sản…đã thu hút đông đảo Nhân dân địa phương và du khách tham gia.

Những làn điệu dân ca mượt mà, tiếng hát Then sâu lắng, âm thanh nhạc cụ dân tộc ngân vang, trang phục truyền thống rực rỡ… tất cả cùng tạo nên bức tranh văn hóa Đồng Kỳ đa sắc màu được đông đảo Nhân dân yêu thích. Ảnh: Nông Thị Luân

Đồng Kỳ là xã miền núi của TP. Bắc Ninh, Ngày hội Văn hóa thể thao cácdân tộc nơi đây được tổ chức vớicác hoạt động dân gian đặc trưng của địa phương như đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ. Đây là dịp để Nhân dân giao lưu, rèn luyện sức khỏe, góp phần duy trì, lan tỏa những môn thể thao, trò chơi gắn bó với đời sống cộng đồng.

Các trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân phường Đồng Nguyên tham gia. Ảnh: XK

Tại Phường Đồng Nguyên, Ngày Văn hóa Việt Nam rộn ràng với chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đa dạng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Các hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, lành mạnh. Nội dung kết hợp hài hòa giữa việc gìn giữ các giá trị di sản truyền thống với nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của người dân trong đời sống hiện đại.

Người dân phường Đồng Nguyên tham gia biểu diễn dân vũ tại ngày hội. Ảnh: Xk

Từ những làn điệu Quan họ đằm thắm trên thuyền đến các hoạt động trải nghiệm làng nghề, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và những sân chơi thể thao sôi nổi, tất cả đã tạo nên không khí lễ hội rộn ràng, lan tỏa tại các khu dân cư trên địa bàn phường góp phần thiết thực trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, đồng thời tạo môi trường để các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy trong đời sống hiện đại.

Đây cũng là dịp để các tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể và người dân gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình.

Tại xã Liên Bão, đêm công diễn “Quan họ ngân vang - Mừng Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 đã góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Chương trình quy tụ các tiết mục tiêu biểu được lựa chọn từ các hội thi, có sự tham gia của các câu lạc bộ Quan họ tại các làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành và các đơn vị trường học trên địa bàn.

Các liền anh, liền chị đến từ các làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành biểu diễnnhững làn điệu Quan họ truyền thống tại xã Liên Bão. Ảnh: NX-HH

Chương trình được dàn dựng thành ba phần với những chủ đề xuyên suốt: “Quan họ - Hồn quê Kinh Bắc”, “Lời thương ta ngỏ cùng nhau” và “Mùa xuân - Niềm tin dâng Đảng”, tạo nên bức tranh nghệ thuật phong phú, kết hợp hài hòa giữa những làn điệu Quan họ truyền thống với các ca khúc ca ngợi quê hương và con người Bắc Ninh.

Còn tại điểm trưng bày Bảo tàng Bắc Ninh, chương trình trưng bày “Sắc màu văn hóa các dân tộc thành phố Bắc Ninh” đã giúp người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu hình ảnh, hiện vật văn hóa các dân tộc, thưởng thức trình diễn quan họ, hát then đàn tính, múa chuông, múa cầu mùa; trực tiếp trải nghiệm các nghề thủ công, ẩm thực truyền thống như têm trầu cánh phượng, làm bánh, thêu tay và mặc trang phục dân tộc.

Trong khi đó, Khu Bảo tồn Văn hóa dân gian Luy Lâu (phường Song Liễu) đã tổ chức miễn phí tham quan và chương trình “Tour đêm Luy Lâu - Đánh thức miền di sản Kinh Bắc” đưa du khách khám phá không gian văn hóa truyền thống qua nghệ thuật múa rối nước, dân ca quan họ và các hoạt động trải nghiệm di sản về đêm.

Du khách trải nghiệm mặc trang phục dân tộc tại Bảo tàng Bắc Ninh. Ảnh: BTBN

Tại Khu Du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, xã Tây Yên Tử; Điểm du lịch sinh thái Bầu Tiên, xã Kiên Lao… cũng tưng bừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, trải nghiệm tìm hiểu di sản thu hút sự tham gia của đông đảo Nhân dân, du khách.

Chuỗi hoạt động sôi nổi ở khắp các địa phương và điểm du lịch đã tạo không gian giao lưu, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của các thế hệ trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Bắc Ninh, thúc đẩy kết nối văn hóa với du lịch trên vùng đất Kinh Bắc.