Đông đảo đại biểu, cán bộ và nhân dân tham dự chuỗi hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam” gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại xã Trường Giang

Ngày 22.11, tại sân vận động trung tâm xã Trường Giang, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động tập trung “Ngày Văn hóa Việt Nam” gắn với “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân đến từ 10 thôn trên địa bàn tham gia.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia

Chương trình được tổ chức trong không khí hướng đến kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11), tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, giao lưu và gắn kết các tầng lớp nhân dân.

Ban Tổ chức trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và sẻ chia trong cộng đồng

Theo ông Trần Đại Dương, Chủ tịch UBND xã Trường Giang, ngày hội không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo cơ hội để người dân các thôn gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Các sản phẩm được giới thiệu, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa ẩm thực địa phương

Thông qua chuỗi hoạt động, địa phương mong muốn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ bản sắc văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Sản phẩm đặc trưng của địa phương được trưng bày, giới thiệu tại ngày hội

Điểm nhấn của ngày hội là 17 khung trại được trang trí, trưng bày mang đậm nét văn hóa địa phương. Đây là thành quả chung tay của người dân 10 thôn, giáo viên, học sinh của 3 trường học cùng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn.

Người dân hào hứng giới thiệu những sản vật đặc trưng của quê hương tại các gian trại

Những sản vật quê hương, món ăn dân dã và sản phẩm OCOP được giới thiệu, quảng bá, phản ánh sự phong phú trong đời sống sản xuất, văn hóa và ẩm thực của người dân địa phương. Từ những sản vật quen thuộc đến các món ăn truyền thống, mỗi gian trại đều gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào về thành quả lao động và tinh thần sáng tạo của cộng đồng.

Mỗi gian trại là một không gian giới thiệu thành quả lao động, nét đẹp văn hóa và niềm tự hào của người dân địa phương

Bên cạnh hoạt động trưng bày, các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, đập niêu thu hút đông đảo người dân tham gia và cổ vũ. Những tiếng reo hò, tiếng cười cùng sự hào hứng của các đội chơi tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần đưa các trò chơi truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường sự giao lưu giữa các thế hệ.

Không khí ngày hội còn được lan tỏa từ các khu dân cư. Trước đó, người dân tại 10 thôn đã cùng nhau vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông dòng chảy, chỉnh trang cảnh quan môi trường và treo cờ Tổ quốc, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp.

Ngày hội là dịp để người dân Trường Giang gặp gỡ, giao lưu, cùng chung tay xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình và phát triển

Đặc biệt, những “Bữa cơm Đại đoàn kết” được tổ chức ấm cúng tại khu dân cư đã trở thành dịp để bà con quây quần, chia sẻ những câu chuyện đời thường, thăm hỏi, động viên nhau trong cuộc sống. Những việc làm giản dị ấy góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm, củng cố sự gắn bó và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.

Ông Lê Thanh Hồng, người dân thôn Tịnh Đông, xã Trường Giang chia sẻ: “Tôi rất vui khi địa phương tổ chức ngày hội ý nghĩa này. Đây không chỉ là dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu, vui chơi mà còn giúp mọi người thêm hiểu, thêm trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống. Qua các hoạt động chung, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó, mọi người có thêm động lực cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp”.

Các tiết mục văn nghệ góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước

Trong khuôn khổ chương trình, đêm biểu diễn nghệ thuật với 15 tiết mục do người dân, các diễn viên không chuyên và con em quê hương biểu diễn sẽ mang đến những lời ca, điệu múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và tình đoàn kết cộng đồng.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao tặng các phần quà an sinh xã hội từ nguồn tài trợ của Ngân hàng VietinBank đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, góp phần động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Ngày hội không chỉ là dịp hội tụ, giao lưu mà còn khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa. Qua đó, xã Trường Giang tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nghĩa tình, tạo động lực để người dân chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, phát triển.