Các đội ghe ngo tại sẵn sàng tranh tài tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Sáng 24/11, tại xã Gò Quao, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026. Đây cũng là một hoạt động hưởng ứng Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong cho biết, nằm trong chuỗi 12 hoạt động Festival “Dòng xanh An Giang”, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer có ý nghĩa quan trọng và thiết thực trong việc tiếp tục gìn giữ, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, chăm lo đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang tặng cờ lưu niệm các đội ghe ngo tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Đây cũng là dịp để đồng bào các dân tộc, nhất là đồng bào Khmer Nam Bộ tại An Giang, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo tồn văn hóa truyền thống; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nhằm khuyến khích duy trì và phát triển phong trào đua ghe Ngo truyền thống, tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 16/9/2026 quy định mức thưởng và chi tiền thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao quốc gia và giải thể thao của tỉnh. Theo đó, mức tiền thưởng và kinh phí hỗ trợ các đội ghe tham gia thi đấu được tăng lên. Chính sách này thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với các đội ghe, vận động viên, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương, phum, sóc duy trì hoạt động thể thao gắn với bảo tồn văn hóa Khmer.

Các hoạt động Ngày hội dự kiến thu hút trên 250.000 lượt người dân trong và ngoài tỉnh tham dự, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer nói riêng và nhân dân nói chung.

Đội ghe ngo tranh tài sôi nổi với sự ủng hộ, cổ vũ của hàng ngàn cổ động viên tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Phúc cho biết, An Giang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm cùng sinh sống, đoàn kết, gắn bó và xây dựng quê hương. Mỗi dân tộc đều có những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng trong đời sống văn hóa của tỉnh.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII - năm 2026 được diễn ra từ ngày 23 - 25/11/2026 (nhằm ngày 15 - 17/10 âm lịch), vào dịp Lễ hội Ok- Om-Bok - một lễ hội lớn trong năm của đồng bào Khmer Nam Bộ. Lễ hội này được tổ chức vào thời điểm kết thúc vụ mùa để tỏ lòng biết ơn đối với Mặt trăng - vị thần thiên nhiên đã giúp đỡ người dân trong việc bảo vệ mùa màng, điều hòa thời tiết, đem lại cây trái tốt tươi và sự no ấm cho phum, sóc.

Năm nay, Ngày hội có nhiều hoạt động thuộc phần lễ và phần hội như: Lễ Cúng Trăng; hội chợ thương mại, giới thiệu sản phẩm địa phương; trưng bày hình ảnh, hiện vật về đồng bào Khmer; triển lãm sách; hội thi giàn thủy lục đẹp; các giải thể thao bóng đá nam, bóng chuyền, võ cổ truyền; biểu diễn văn nghệ và Liên hoan Nghệ thuật truyền thống Khmer.

Tiết mục múa chào mừng Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Điểm nhấn của Ngày hội là Giải đua ghe Ngo nam và nam, nữ phối hợp, với 30 đội ghe đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh, quy tụ hơn 2.000 vận động viên. Sau lễ khai mạc, các đội bước vào tranh tài trên sông Cái Lớn, thu hút đông đảo người dân đứng hai bên bờ cổ vũ.

Sau phần lễ khai mạc, các đội đua ghe ngo bắt đầu khởi tranh với sự tham gia cổ vũ, hò reo của hàng ngàn khán giả hai bên bờ sông Cái Lớn.

Ông Danh Hiền, xã Gò Quao chia sẻ, từ ngày 14 âm lịch đến tối ngày rằm tháng 10 gia đình đã thực hiện xong các phần lễ như: Thả đèn nước (Lôi protip) và thả đèn gió, cúng trăng, đút cốm dẹp cho trẻ nhỏ và hỏi về những ước nguyện trong năm mới và cả ngày 16 âm lịch gia đình đến khán đài bên dòng sông Cái Lớn theo dõi, cổ vũ các đội đua ghe ngo.

Ông Danh Minh Thật, đội ghe ngo chùa Cà Nhung, xã Định Hòa chia sẻ, đua ghe ngo là môn thể thao truyền thống đặc sắc, niềm tự hào và là biểu tượng tinh thần đoàn kết gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Khmer Nam Bộ, là hoạt động trọng tâm trong lễ cúng Trăng. Mỗi mùa giải đua ghe ngo, nhiều bà con trong phum sóc cùng nhau đóng góp công sức tu sửa và trang trí ghe cho thật chỉnh chu, xinh đẹp.

Tiết mục múa chào mừng Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, đời sống của đồng bào Khmer tại địa phương cũng có những chuyển biến.

Ông Danh Hiền cho biết, gia đình ông làm ruộng và buôn bán nhỏ, thu nhập hằng năm đạt khá, lợi nhuận hơn 200 triệu đồng. Những năm gần đây, nhiều tuyến đường được đầu tư, nâng cấp, tạo thuận lợi cho việc đi lại và giao thương. Các chùa Khmer được sửa chữa khang trang, thường xuyên tổ chức biểu diễn nhạc ngũ âm, múa dân gian, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.