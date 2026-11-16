Rộn ràng ngày hội, thắm tình đoàn kết

Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Tu Mơ Rông.

Tại nhà rông thôn Tu Mơ Rông (xã Tu Mơ Rông), sắc màu trang phục truyền thống của đồng bào Xơ Đăng hòa cùng tiếng cồng chiêng, những điệu múa xoang và câu hát Ting Ting tạo nên không khí rộn ràng. Người dân từ các thôn trong xã cùng hội tụ, tham gia các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ, thể thao. Đặc biệt, ngày hội năm nay còn được lồng ghép các hoạt động thiết thực gắn với đời sống sản xuất. Bà con cùng trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây cà-phê, nhận biết quả chín, phân loại hạt và bảo quản nông sản. Mỗi thôn cũng lựa chọn 2 người am hiểu về cây cà-phê tham gia hội thi tìm hiểu kiến thức và thực hành, với các nội dung về kỹ thuật chăm sóc, nhận biết sâu bệnh, thu hái quả chín, phân loại hạt, bảo quản sản phẩm và bảo vệ môi trường trong sản xuất.

Chị Y Trang, người dân thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông chia sẻ, tham gia ngày hội, chị không chỉ được gặp gỡ, giao lưu mà còn có thêm cơ hội tìm hiểu kiến thức phục vụ trồng cà-phê xứ lạnh. Những hoạt động văn hóa cũng giúp người lớn và trẻ nhỏ thêm gắn bó với bản sắc dân tộc mình. Việc đưa cây cà-phê vào nội dung ngày hội xuất phát từ thực tế sản xuất tại địa phương. Đây là cây trồng mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho nhiều gia đình, tuy nhiên, một số hộ vẫn giữ thói quen thu hái theo kinh nghiệm, tỷ lệ hái quả xanh còn cao, ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị nông sản. Thông qua hội thi và hướng dẫn thực hành, địa phương mong muốn giúp người dân thay đổi phương thức chăm sóc, thu hoạch, từng bước nâng cao chất lượng cà-phê.

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông cho biết, các nội dung được lồng ghép đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Ngày hội không chỉ tạo sân chơi, tăng cường giao lưu mà còn là dịp để bà con học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp cải thiện đời sống kinh tế. Thông qua việc lồng ghép này, chúng tôi không tổ chức hội thi hay hoạt động phong trào đơn thuần mà muốn mang đến những giải pháp trực tiếp giúp cải thiện đời sống kinh tế của người dân.

Cùng với phát triển kinh tế, xã Tu Mơ Rông chú trọng bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Xơ Đăng. Tiếng cồng chiêng, điệu múa xoang hay những câu hát Ting Ting không chỉ là hoạt động biểu diễn mà còn gắn liền với sinh hoạt cộng đồng, đời sống tinh thần và tâm linh qua nhiều thế hệ. Việc duy trì các hoạt động này trong ngày hội góp phần tạo cơ hội để thế hệ trẻ học hỏi, tiếp nối bản sắc dân tộc.

Không khí ngày hội cũng lan tỏa đến các khu dân cư phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Tại các xã Mỏ Cày, phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ…, người dân cùng tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao; ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua năm 2026, việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 96/96 xã, phường, đặc khu với 1.098/1.098 khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Các hoạt động diễn ra từ ngày 1 đến 18-11. Tiếp nối không khí ngày hội, các hoạt động văn hóa cộng đồng được duy trì trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc đến hết ngày 24-11. Bên cạnh giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và vệ sinh môi trường, nhiều khu dân cư còn tổ chức biểu dương gia đình văn hóa, mô hình cộng đồng tiêu biểu; lồng ghép đọc sách, tìm hiểu di sản, trải nghiệm văn hóa truyền thống và chiếu phim lưu động. Các hoạt động được tổ chức tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, thiết chế văn hóa, thể thao và không gian công cộng, tạo điều kiện để đông đảo người dân cùng tham gia, góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với đời sống.

Bà Nguyễn Thị Ánh Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thông qua các hoạt động ngày hội, Mặt trận hướng đến mục tiêu xây dựng khu dân cư ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Trong đó, việc huy động đông đảo người dân tham gia, cùng chung tay xây dựng cộng đồng là yếu tố quan trọng. "Ngày hội được tổ chức với hai phần chính là phần lễ và phần hội, trong đó điều quan trọng là huy động, vận động đông đảo bà con nhân dân tại các khu dân cư, khu phố tích cực tham gia. Mục đích cao cả và sâu sắc nhất là thông qua các hoạt động của ngày hội góp phần xây dựng khu dân cư ấm no, hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh", bà Lan chia sẻ.