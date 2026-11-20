Ngày 20 đến 24.11, tại Phố đi bộ Hào Gia và Quảng trường 19/8, phường Yên Bái diễn ra Ngày hội “Sắc màu văn hoá Lào Cai”.

Ngày hội do Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai tổ chức, hướng tới hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc 18.11 và kỉ niệm 80 năm Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 – 24.11.2026).

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Lào Cai – Sắc màu hội tụ” kết hợp với diễu diễn đường phố tại Quảng trường 19/8 và các tuyến đường thuộc khu vực trung tâm hành chính tỉnh.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Lào Cai - Sắc màu hội tụ”, kết hợp diễu diễn đường phố tại Quảng trường 19/8 và các tuyến đường

Với sự tham gia của các đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng, chương trình bao gồm màn khai từ “Hương sắc vùng cao” và ba chương nghệ thuật “Tinh hoa văn hoá”, “Sắc màu di sản” và “Khát vọng Việt Nam” và Mini concert “Lào Cai Say Hi”.

Trong thời gian diễn ra Ngày hội, phố đi bộ Hào Gia tổ chức không gian “Trà Shan và sắc màu thổ cẩm Lào Cai”, mở cửa phục vụ người dân và du khách tham quan, mua sắm các sản phẩm đặc trưng.

Tại đây sẽ diễn ra hoạt động ra mắt nền tảng Trà Shan và Sàn thương mại điện tử Trà Shan Lào Cai, đồng thời là hội thảo về kết nối văn hoá trà Shan với phát triển du lịch, trình diễn kĩ thuật sao chè Shan tuyết, hướng dẫn cách pha trà và thưởng trà cùng nghệ nhân, các sản phẩm được giới thiệu thông qua hoạt động đấu giá.

Bên cạnh đó, không gian còn giới thiệu nghệ thuật dệt, thêu, vẽ sáp ong trên vải, hướng dẫn thực hành nghệ thủ công và ứng dụng hoạ tiết truyền thống vào đời sống.

Ngày hội “Sắc màu văn hóa Lào Cai” năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 24.11

Hội nghị kết nối giao thương giữa các hợp tác xã, nghệ nhân, doanh nghiệp với các hãng lữ hành và nhà phân phối sẽ tạo cơ hội trao đổi, tìm kiếm đối tác tiêu thụ sản phẩm.

Tại lễ hội, du khách có thể tham gia workshop chụp ảnh, trải nghiệm trang phục truyền thống của các dân tộc.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, tại phố đi bộ Hào Gia đồng thời cũng tổ chức các chương trình biểu diễn, giao lưu văn hoá, văn nghệ quần chúng.

Ngày hội không chỉ là dịp để giới thiệu các giá trị văn hoá truyền thống, sản phẩm trà Shan và nghề thủ công của người đồng bào tỉnh Lào Cao mà còn kết nối các cơ sở sản xuất, hợp tác xã với doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và thương mại.