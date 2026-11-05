Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Tìa Dình

Người dân trong bản Tìa Dình, xã Tìa Dình cùng nhau đi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu được tổ chức tại bản Tìa Dình. (Ảnh: LÊ LAN)

Theo đồng chí Bùi Xuân Thức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tìa Dình dù thời gian qua có nhiều thay đổi do nhập xã, nhập bản, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, song với truyền thống đoàn kết, cán bộ, nhân dân bản Tìa Dình đã luôn đồng thuận, ủng hộ mọi chủ trương của xã, tỉnh đặt ra; đồng thời nỗ lực thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Đại biểu cùng nhân dân bản Tìa Dình thực hiện nghi thức chào cờ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại bản Tìa Dình. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Bùi Xuân Thức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tìa Dình chúc mừng nhân dân bản Tìa Dình vinh dự được xã chọn tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: LÊ LAN)

"Các đóng góp của bà con nhân dân bản Tìa Dình góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của xã. Dù hiện tại xã Tìa Dình còn nhiều khó khăn nhưng tương lai Tìa Dình sẽ trở thành mảnh đất đáng sống, bởi Tìa Dình có sự đoàn kết của nhân dân các dân tộc, nhân dân bản văn hóa Tìa Dình và Tìa Dình có con người, cán bộ luôn nỗ lực, tâm huyết", đồng chí Bùi Xuân Thức khẳng định.

Nhân dân bản Tìa Dình dự các hoạt động tại Ngày hội. (Ảnh: LÊ LAN)

Báo cáo đồng chí Chủ tịch Bùi Xuân Thức, đại biểu các ban, ngành và nhân dân bản Tìa Dình về kết quả thực hiện xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và các cuộc vận động trong thời gian qua, Bí thư Chi bộ bản Tìa Dình Sùng A Chua cho biết: Trong năm 2026 bản Tìa Dình mới thành lập trên cơ sở nhập 2 bản (Tìa Dình 1 và Tìa Dình 2) nên hiện bản có 154 hộ, 100% dân tộc H'Mông.

Tuy điều kiện sản xuất, hạ tầng còn nhiều khó khăn, khí hậu khắc nghiệt nhưng nhân dân trong bản luôn đoàn kết, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp tại địa phương; người dân trong bản tích cực tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế và hỗ trợ nhau khi không may gặp thiên tai...

Đồng chí Bùi Xuân Thức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tìa Dình trao quà tặng nhân dân bản Tìa Dình tại Ngày hội. (Ảnh: LÊ LAN)

Thực hiện chủ trương của tỉnh, của xã về việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nhân dân bản Tìa Dình đã chủ động chuyển đổi đất nương bạc màu sang trồng cây cà-phê, mắc-ca; chủ động áp dụng kỹ thuật vào chăn nuôi bảo vệ đàn vật nuôi... Cuối năm 2026 bản còn 36 hộ nghèo, 22 hộ cận nghèo; 100% học sinh trong độ tuổi đều được đến trường; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Với các kết quả toàn diện đạt được, trong năm 2026 bản Tìa Dình có 132 gia đình được công nhận gia đình văn hóa; bản Tìa Dình được công nhận Bản Văn hóa tiêu biểu.

Đại biểu tham quan gian trưng bày hàng nông sản do nhân dân bản Tìa Dình sản xuất. (Ảnh: LÊ LAN)

Chương trình văn nghệ đặc sắc do nhân dân bản Tìa Dình tự dàn dựng, biểu diễn. (Ảnh: LÊ LAN)

Tìa Dình là bản có 100% dân tộc H'Mông, cách trung tâm xã Tìa Dình hơn 20km và cách trung tâm tỉnh Điện Biên hơn 100km, đời sống người dân tuy còn nhiều khó khăn nhưng nhân dân trong bản luôn tin tưởng chủ trương của Đảng, Nhà nước; thực hiện nghiêm quy định pháp luật và là bản tiêu biểu của địa phương trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa...