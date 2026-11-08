Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Lộc Ninh

Dự ngày hội và chung vui với nhân dân địa phương có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn và đại diện các sở, ngành của thành phố.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn tặng hoa và quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho khu dân cư tiêu biểu khu phố 7, phường Lộc Ninh. Ảnh: Văn Hùng

Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại ý nghĩa 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2026.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn và các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết được tổ chức tại khu phố 7, phường Lộc Ninh. Ảnh: Văn Hùng

Khu phố 7, phường Lộc Ninh có 638 hộ dân sinh sống với hơn 2,9 ngàn người dân. Năm 2026, đời sống kinh tế người dân ổn định và phát triển; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 68 triệu đồng/năm; khu phố hiện không còn hộ nghèo. Trong năm, nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp tiền, vật chất, công lao động, dọn dẹp vệ sinh và trồng hoa tại các đường nông thôn. Phong trào xây dựng Khu dân cư văn hóa, Gia đình văn hóa được nhân dân tích cực hưởng ứng. Qua bình xét cuối năm 2026, có trên 95% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; các khu dân cư đều đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn tặng quà, tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: Văn Hùng

Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn khẳng định: Một thành phố đáng sống bắt nguồn từ những khu phố, khu dân cư đáng sống. Đồng chí Lê Trường Sơn bày tỏ tin tưởng khu phố 7, phường Lộc Ninh sẽ ngày càng đoàn kết, văn minh, giàu tình nghĩa, người dân có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cho khu phố 7, phường Lộc Ninh và tuyên dương 5 gia đình tiêu biểu cấp thành phố.

Sau phần lễ, các đại biểu và nhân dân khu phố cùng tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và các trò chơi dân gian sôi nổi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong khu dân cư.