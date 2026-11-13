Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Xuân Dương, xã Đào Xá

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền tặng lẵng hoa và quà chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Xuân Dương.

Tới dự và chung vui với cán bộ, Nhân dân thôn Xuân Dương có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo, xã Đào Xá.

Thôn Xuân Dương có 672 hộ dân và 2.157 nhân khẩu. Năm 2026, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận, Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2026 ước đạt trên 60 triệu đồng; 97,4% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa năm 2026”.

Cùng với đó, công tác chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trong thôn được chú trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và địa phương trao quà cho các hộ nghèo thôn Xuân Dương.

Năm 2027, thôn Xuân Dương phấn đấu giữ vững và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; có từ 98% hộ gia đình trở lên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa năm 2026”; giảm từ 20-30% hộ nghèo và hộ cận nghèo; 100% hộ dân thực hiện tốt hương ước, quy ước và tham gia vệ sinh môi trường; xây dựng, duy trì ít nhất 3 mô hình hoặc công trình tự quản; vận động 90% hộ dân tham gia các cuộc họp, hoạt động cộng đồng; hòa giải kịp thời ít nhất 95% vụ việc thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở. Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao, xây dựng thôn Xuân Dương ngày càng đoàn kết, văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp, ấm no và hạnh phúc.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Xuân Dương đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, thôn Xuân Dương tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Cán bộ phải gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Nhấn mạnh việc xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng khu dân cư văn minh, hạnh phúc, đồng chí mong muốn thôn Xuân Dương tiếp tục nâng cao chất lượng thực chất của danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Chú trọng giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và những phong tục tốt đẹp của quê hương. Duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần hình thành môi trường văn hóa lành mạnh ngay từ cơ sở.

Tiết mục văn nghệ được người dân thôn Xuân Dương dàn dựng công phu, đặc sắc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị thôn Xuân Dương tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh, trật tự. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; công khai, minh bạch các công việc liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của Nhân dân. Đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các nền tảng số an toàn và hiệu quả.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Đào Xá tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về khu dân cư. Đặc biệt, cần duy trì và nhân rộng những mô hình, công trình, phần việc thiết thực để tinh thần đoàn kết và các giá trị văn hóa tốt đẹp ngày càng lan tỏa trong đời sống Nhân dân.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền đã trao 10 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Thôn Xuân Dương vinh dự đón nhận danh hiệu “Thôn Văn hóa năm 2026”. Nhiều hộ gia đình và cá nhân được vinh danh, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến đất, tài sản trên đất để thực hiện các dự án trên địa bàn.