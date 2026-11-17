Sáng 17/11, trong không khí vui tươi, phấn khởi, cán bộ và nhân dân thôn Chàng Sát, xã Bằng Lang, Tuyên Quang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đây không chỉ là dịp để cộng đồng cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Dự và chung vui với nhân dân trong thôn có ông Nguyễn Anh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; bà Khâu Thị Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị phụ trách thôn và đông đảo bà con nhân dân.

Không khí vui tươi tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Chàng Sát.

Thôn Chàng Sát hiện có 285 hộ với 1.118 nhân khẩu, gồm 6 dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao, Cao Lan và Pà Thẻn cùng chung sống. Mỗi dân tộc mang một nét văn hóa riêng, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của cộng đồng dân cư. Người dân trong thôn chủ yếu phát triển kinh tế từ sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ và các ngành nghề khác.

Trong năm 2026, phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, nhân dân trong thôn đã chủ động phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau vươn lên trong cuộc sống. Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm, toàn thôn có 7 hộ thoát nghèo; hiện còn 12 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới cũng được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Các hộ gia đình chủ động chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giữ gìn môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp. Đặc biệt, việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc luôn được chú trọng. Năm 2026, thôn có 283 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, thể hiện sự chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn minh và tinh thần đoàn kết tại cộng đồng.

Ông Nguyễn Anh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bằng Lang.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, ông Nguyễn Anh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà cán bộ, nhân dân thôn Chàng Sát đã đạt được trong thời gian qua. Ông mong muốn thời gian tới, cấp ủy, ban quản lý thôn và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Chủ tịch HĐND xã Bằng Lang cũng đề nghị thôn quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi gia đình và công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, tiếp tục vận động nhân dân chỉnh trang khu dân cư, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn khang trang, sạch đẹp. Đối với các khoản đóng góp, ủng hộ và nguồn lực xã hội hóa, cần bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, dân chủ và sử dụng đúng mục đích, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Lãnh đạo xã Bằng Lang cùng đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chàng Sát năm 2026. Ảnh: Minh Tuân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chàng Sát khép lại trong không khí vui tươi, đầm ấm, để lại nhiều tình cảm và niềm phấn khởi trong lòng mỗi người dân. Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, ngày hội còn tiếp tục khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và trách nhiệm chung tay xây dựng cộng đồng. Đây chính là nền tảng quan trọng để nhân dân thôn Chàng Sát tiếp tục đồng lòng, góp sức xây dựng xã Bằng Lang ngày càng phát triển, văn minh, giàu bản sắc.