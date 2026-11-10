Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở bản Tây Tiến

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải tặng bức ảnh “Bác Hồ với Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cho bản Tây Tiến.

Bản Tây Tiến hiện có 278 hộ với 1.591 nhân khẩu, trong đó đồng bào theo tôn giáo chiếm 78,4%. Mặc dù địa hình phức tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu, nhưng Nhân dân trong bản luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”.

Năm 2026, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn bản tiếp tục được duy trì ổn định với 17,6ha lúa nước, 5ha lúa rẫy, 15ha sắn; tổng đàn gia súc, gia cầm đạt hơn 3.300 con. Thông qua các hoạt động hỗ trợ vốn vay, giúp đỡ ngày công, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, bản đã giảm được 11 hộ nghèo.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng; việc cưới, việc tang có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Vai trò tự quản của cộng đồng dân cư ngày càng được phát huy, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, củng cố sự gắn bó giữa các hộ dân.

Đông đảo bà con bản Tây Tiến có mặt trong Ngày hội Đại đoàn kết.

Phát biểu chung vui cùng bà con, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân trong bản đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc truyền thống và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Đồng chí mong thời gian tới, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận bản tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống Nhân dân; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng bản ngày càng khang trang, giàu đẹp. Mỗi người dân tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Sau buổi lễ, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu ẩm thực được tổ chức phục vụ Nhân dân, điểm nhấn là các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương. Trong sắc váy áo truyền thống, những cô gái, chàng trai dân tộc Mông từ các bản trong xã đã cùng nhau giao lưu, tạo nên bức tranh sinh động của ngày hội đại đoàn kết.