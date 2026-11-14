Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với ngày Văn hoá Việt Nam ở Châu Khê

Đồng chí Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về chung vui với bà con xã Châu Khê. Ảnh: Mỹ Hạnh

Tham dự ngày hội có đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 01; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu số 16.

Về phía các địa phương có đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã: Tam Quang, Nga My, Bình Chuẩn, Con Cuông, Cam Phục, Mậu Thạch và Môn Sơn.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Mỹ Hạnh

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; kết quả triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương trong năm 2026, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Một tiết mục tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hạnh

Ngày hội cũng là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, văn minh, an toàn, ấm no và hạnh phúc.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và xây dựng cộng đồng dân cư. Đồng thời, phát động hưởng ứng các phong trào thi đua, kêu gọi cán bộ và nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng quê hương Châu Khê ngày càng phát triển.

Bên cạnh phần lễ trang trọng, phần hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn như: khai hội rượu cần, khắc luống, biểu diễn cồng chiêng, nhảy sạp; tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm địa phương và tham gia các trò chơi dân gian. Chương trình khép lại bằng bữa cơm đại đoàn kết năm 2026 trong không khí vui tươi, đầm ấm, thắm tình đoàn kết giữa đại biểu và nhân dân.

Đồng chí Phùng Thành Vinh và lãnh đạo các xã chung vui cùng bà con.

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Khe Choăng không chỉ góp phần tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn tạo không gian giao lưu, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng xã Châu Khê ngày càng giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.