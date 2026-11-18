Ngày hội diễn ra nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11).

Tham dự có các Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Bùi Tấn Bảy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bình Tân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí nguyên lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau qua các nhiệm kỳ, doanh nghiệp, đơn vị đồng hành và đông đảo cán bộ, công chức, người lao động.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026.

Đồng chí Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, ôn lại truyền thống 96 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại Ngày hội, đồng chí Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, ôn lại chặng đường 96 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khẳng định vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng môi trường văn hoá công sở đoàn kết, văn minh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều ghi nhận đóng góp của các thế hệ cán bộ Mặt trận; biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Điểm nhấn của Ngày hội là các hoạt động giao lưu, trò chơi dân gian và hội thi nấu ăn. Các đội hào hứng tranh tài qua những phần thi bịt mắt đập heo, kéo co, dùng muỗng chuyền chanh và trổ tài chế biến món ăn. Không khí vui tươi, sôi nổi cùng sự cổ vũ nhiệt tình của đại biểu, cán bộ, công chức, người lao động đã góp phần tạo nên ngày hội ý nghĩa, thắt chặt tình đoàn kết.

Các đội hào hứng tham gia phần thi nấu ăn tại Ngày hội.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, trao giải Nhất thi nấu ăn cho đội Liên đoàn Lao động tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân trao giải Nhì cho các đội tham gia trò chơi dân gian.

Thông qua các hoạt động, Ngày hội là dịp để cán bộ, công chức, người lao động giao lưu, gắn bó, nâng cao ý thức xây dựng cơ quan văn hoá; đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Mặt trận ngày càng vững mạnh./.