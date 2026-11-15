Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại khu dân cư Quảng Hưng 2, xã Độc Lập, không khí Ngày hội hiện diện từ sớm. Cờ hoa được trang hoàng, bà con trong những bộ trang phục truyền thống cùng nhau đến địa điểm tổ chức. Người gặp người tay bắt mặt mừng, những câu chuyện về lao động sản xuất, gia đình, con cháu được nối tiếp trong không khí gần gũi, thân tình. Tiếng nhạc, tiếng vỗ tay hòa cùng những tiết mục văn nghệ khiến không gian ngày hội thêm náo nhiệt. Người cao tuổi vui vẻ trò chuyện, lớp trẻ hào hứng tham gia các hoạt động, các gia đình cùng nhau chia sẻ niềm vui trong ngày hội chung của cộng đồng.

Không chỉ đến dự, nhiều người chủ động tham gia các hoạt động, góp vui bằng những tiết mục văn nghệ, những lời ca, điệu múa mang đậm bản sắc dân tộc. Những bộ trang phục Tày, Nùng, Mông... với sắc màu riêng cùng hòa quyện, tạo nên bức tranh sinh động về đời sống văn hóa đa dạng, gắn bó. Chị Dương Thị Mỷ phấn khởi chia sẻ: Từ sáng sớm mọi người đã rủ nhau chuẩn bị quần áo đẹp để đến dự ngày hội. Tôi vui nhất là được thấy bà con các dân tộc cùng sum họp, hòa chung tiếng hát, tiếng cười. Những hoạt động này giúp mọi người thêm gần gũi, gắn bó và có động lực cùng nhau xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Người dân khu dân cư Quảng Hưng 2, xã Độc Lập trong trang phục truyền thống đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khu dân cư Quảng Hưng 2 có 145 hộ/571 nhân khẩu, với các dân tộc: Tày, Nùng, Mông cùng sinh sống. Những năm qua, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa. Tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng được thể hiện từ những việc làm trong mỗi gia đình đến các hoạt động chung của khu dân cư.

Năm 2026, khu dân cư có 140/145 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 96,6%. Công tác chăm lo giáo dục được các gia đình quan tâm. Người dân tích cực tham gia các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", "tương thân tương ái", thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự. Đến nay, có 129 hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, 128 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Không chỉ cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, người dân Quảng Hưng 2 còn thể hiện tinh thần đoàn kết qua việc tham gia các công việc chung của khu dân cư. Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát các công trình trên địa bàn, đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền và duy trì hoạt động hòa giải ở cơ sở. Qua đó góp phần tạo sự đồng thuận, hạn chế mâu thuẫn phát sinh, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và xây dựng cộng đồng dân cư ổn định.

Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư Quảng Hưng 2 La Văn Quyết chia sẻ: Điều quan trọng là làm sao để mỗi người dân nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, từ đó tự giác tham gia các phong trào, hoạt động chung. Khi người dân đồng lòng, cùng bàn bạc, thực hiện thì những khó khăn sẽ từng bước được tháo gỡ. Ngày hội là dịp để mọi người gặp gỡ, chia sẻ niềm vui, động viên nhau tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Tiết mục văn nghệ do người dân biểu diễn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Trong không khí của Ngày hội tại xóm Nà Pò, xã Canh Tân, bà con cùng gặp gỡ, trò chuyện, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, lao động sản xuất. Những nụ cười rạng rỡ, lời chúc mừng, cái bắt tay thân tình tạo nên bầu không khí gần gũi, thể hiện tình cảm gắn bó của cộng đồng dân cư. Dù bận rộn với công việc gia đình, sản xuất, nhiều người vẫn thu xếp thời gian đến dự hội. Những bộ trang phục truyền thống, những tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu làm cho ngày hội thêm rộn ràng, mang đến niềm vui chung cho bà con trong xóm.

Xóm Nà Pò có 88 hộ với 426 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Tày, Dao, Kinh cùng sinh sống. Mỗi dân tộc có nét văn hóa, phong tục riêng nhưng trong cuộc sống, bà con luôn giữ gìn sự hòa thuận, đoàn kết, cùng nhau xây dựng quê hương. Những năm qua, người dân tích cực phát triển kinh tế rừng, chăn nuôi, từng bước cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống. Từ sự cần cù trong lao động đến tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau khi khó khăn, tình đoàn kết trong cộng đồng được vun đắp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Cùng với phát triển kinh tế, người dân Nà Pò tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động do địa phương phát động; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Gần 98% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Những hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống trở thành nét đẹp được duy trì qua nhiều năm, góp phần làm cho tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt.

Từ Quảng Hưng 2 đến Nà Pò, mỗi khu dân cư có những nét riêng trong đời sống văn hóa, phong tục tập quán, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc. Ngày hội khép lại, nhưng những câu chuyện vui, lời động viên và tình cảm thân tình tiếp tục được nối dài trong cuộc sống thường ngày. Giá trị của Ngày hội Đại đoàn kết được tiếp nối qua sự đồng lòng của mỗi người dân, gia đình trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bình yên khu dân cư. Đó là nền tảng để khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, lan tỏa từ mỗi xóm làng.