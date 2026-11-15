Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Tân Mỹ: Xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh

Từ sáng sớm, Nhà sinh hoạt cộng đồng chung cư Belleza đã ngập tràn tiếng cười nói, tiếng nhạc rộn rã của các tiết mục văn nghệ do chính người dân và Câu lạc bộ văn nghệ chung cư biểu diễn. Với chủ đề “Giữ gìn bản sắc, gắn kết nghĩa tình”, Ngày hội năm nay mang ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự vươn mình của một khu dân cư ngày càng đoàn kết, an toàn và hạnh phúc.

Đến dự Ngày hội cùng bà con nhân dân Khu phố 18 có bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ VN phường và Ban quản trị chung cư Belleza. Sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo là nguồn động viên to lớn, khích lệ nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng một môi trường sống bình yên.

Bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh tặng cây xanh chúc mừng ngày hội - Ảnh: THẮNG LỢI

Tại ngày hội, bà Phan Thị Thanh Nhàn - Chi ủy viên, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố đã cùng bà con ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm của tổ chức Mặt trận, đồng thời báo cáo những thành quả đáng tự hào trong phong trào thi đua yêu nước năm 2026. Những ý kiến đóng góp tâm huyết, mang tính xây dựng của cư dân tại Ngày hội đã thể hiện rõ tinh thần dân chủ, khát vọng xây dựng khu phố ngày một tốt đẹp hơn.

Bà Trần Thị Diệu Thúy trao khen thưởng cho các cá nhân tại Ngày hội

Điểm nhấn mang đậm dấu ấn của Khu phố 18 trong Ngày hội chính là việc phát động phong trào thi đua năm 2027 gắn với phương châm “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”. Không dừng lại ở những khẩu hiệu, Ban Công tác Mặt trận cùng các đoàn thể đã cụ thể hóa bằng 05 công trình, phần việc vô cùng thiết thực, bám sát đời sống cư dân.

Trao tặng những phần quà nghĩa tình cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố 18 - Ảnh: THẮNG LỢI

Đáng chú ý, dưới góc độ đảm bảo trật tự đô thị và an toàn giao thông, Chi hội Cựu chiến binh khu phố đã đăng ký thực hiện công trình “Cư dân đồng lòng - Đường thông, hè thoáng”. Bằng việc vận động cư dân chấp hành nghiêm quy định, không lấn chiếm lòng lề đường, đậu đỗ xe đúng nơi quy định tại tuyến đường, mô hình này hứa hẹn sẽ góp phần giữ gìn sự thông thoáng, an toàn, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Bên cạnh đó, các mô hình như “Đại đoàn kết - Chung tay vun đắp Mầm xanh chung cư” của Ban Công tác Mặt trận, “Góc sẻ chia - Kết nối yêu thương” của Chi hội Phụ nữ, hay “Không gian văn hóa đọc” của Chi đoàn Thanh niên không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan mà còn lan tỏa mạnh.

Ra mắt 5 mô hình thiết thực, bám sát đời sống nhân dân tại Khu phố 18 - Ảnh: THẮNG LỢI

Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, Ban tổ chức đã trao tặng 10 phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố, giúp bà con thêm ấm lòng và vững tin vươn lên trong cuộc sống.

Ngày hội cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Những tấm gương "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu , trở thành những hạt nhân nòng cốt góp phần lan tỏa lối sống đẹp, trách nhiệm với cộng đồng. Chính những cá nhân, tập thể này là cánh tay nối dài của lực lượng chức năng trong việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở.

Các đại biểu và người dân chụp hình lưu niệm tại Ngày hội

Các hoạt động sôi nổi tại không gian Khu phố 18 trong ngày hội Đại đoàn kết dân tộc - Ảnh: THẮNG LỢI

Khép lại bằng những cái bắt tay thật chặt và chương trình bốc thăm may mắn rộn rã tiếng cười, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Khu phố 18 đã thành công tốt đẹp. Tinh thần đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa ý Đảng - lòng Dân được hun đúc tại Ngày hội chắc chắn sẽ là sức mạnh nội sinh to lớn, đưa Khu phố 18 nói riêng và phường Tân Mỹ nói chung ngày càng phát triển, an toàn, văn minh và thấm đẫm tình người.