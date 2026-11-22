Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Kiến Hưng
Thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, điểm nhấn của ngày hội năm nay tại phường Kiến Hưng là nhiều đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức, tiêu biểu là mô hình liên cụm dân cư. Qua đó, ngày hội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết ngay từ cơ sở.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ron-rang-ngay-hoi-dai-doan-ket-tai-phuong-kien-hung-246261122222028592.htm