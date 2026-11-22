Ô nhiễm không khí tại Hà Nội không chỉ xuất phát từ các nguồn phát thải trong địa bàn thành phố mà còn chịu tác động từ những địa phương lân cận. Vì vậy, việc tăng cường phối hợp liên vùng đang được xác định là giải pháp quan trọng nhằm kiểm soát ô nhiễm từ sớm, từ nguồn.