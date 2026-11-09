Rộn ràng Ngày hội Cà phê Mường Ảng

Không khí nhộn nhịp tại Chợ trung tâm Mường Ảng trong tối khai mạc ngày hội.

Ngay từ tối khai mạc, khu vực Chợ Trung tâm xã Mường Ảng – nơi tổ chức sự kiện đã nhộn nhịp bước chân người dân và du khách. Những gian hàng được bài trí bắt mắt, giới thiệu các sản phẩm cà phê Arabica cùng nhiều nông sản đặc trưng của địa phương.

Hương cà phê rang xay lan tỏa khắp không gian, níu chân các vị khách. Tại các gian hàng, người pha chế thoăn thoắt từng công đoạn, những ly cà phê nóng hổi lần lượt được trao tận tay du khách. Người thưởng thức, người tìm hiểu cách chế biến, người lựa chọn những sản phẩm ưng ý mang về làm quà.

Tham gia ngày hội, du khách hòa cùng bầu không khí sôi động cùng hương vị đặc trưng của cà phê Mường Ảng. Anh Phạm Đức Cường, du khách đến từ tỉnh Ninh Bình chia sẻ: “Không khí rất vui tươi, nhiều nông đặc sản hấp dẫn. Đặc biệt, cà phê Mường Ảng rất thơm, đậm hương vị Tây Bắc. Tôi mong địa phương sẽ tiếp tục tổ chức những ngày hội như thế này để quảng bá, phát triển thương hiệu cà phê Điện Biên”.

Du khách tìm hiểu các sản phẩm cà phê Arabica đặc trưng của Mường Ảng.

Với chủ đề “Arabica Mường Ảng – tinh hoa đất trời Tây Bắc”, ngày hội năm nay được tổ chức với chuỗi hoạt động phong phú, tạo cơ hội để người dân và du khách khám phá những nét đặc sắc của vùng đất cà phê. Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, không gian văn hóa cà phê mang đến những trải nghiệm thú vị về quy trình sản xuất, chế biến và thưởng thức cà phê.

Chương trình giao lưu, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tọa đàm bàn giải pháp nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu được tổ chức, tạo diễn đàn để người trồng cà phê, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cùng trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Người dân, du khách cùng hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày hội.

Không khí ngày hội càng thêm rộn ràng với những chương trình văn nghệ, giao lưu văn hóa, thi đấu thể thao và trò chơi dân gian. Tiếng nhạc, tiếng reo hò cổ vũ vang lên khắp khu vực tổ chức, mang đến sự hào hứng cho cả người tham gia và khán giả. Đặc biệt, lần đầu tiên xã Mường Ảng đưa môn lắc cầu vào chương trình, tổ chức tại không gian hồ điều hòa, tạo điểm nhấn mới lạ, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Trên chiếc cầu bắc ngang mặt nước, hai đội chơi đứng ở hai phía, cùng dồn sức nhún chân, lắc mạnh khiến thân cầu liên tục chao đảo. Những nhịp lắc càng lúc càng nhanh, càng mạnh, buộc các thành viên phải khéo léo giữ thăng bằng, phối hợp nhịp nhàng. Sự kịch tính xen lẫn tình huống vui nhộn khiến môn lắc cầu trở thành một trong những hoạt động được mong chờ, góp thêm sắc màu tươi vui cho ngày hội.

Môn cầu lắc lần đầu tiên được tổ chức rất sôi nổi và hào hứng.

Không được trực tiếp tham gia nhưng anh Nguyễn Thành Trung, phường Điện Biên Phủ rất hào hứng theo dõi trò chơi mới mẻ này. Anh Trung chia sẻ: Trò chơi này rất thú vị. Tôi mong rằng những năm tiếp theo, xã Mường Ảng tiếp tục duy trì hoạt động này, tạo thêm sân chơi hấp dẫn để người dân và du khách có cơ hội giao lưu, trải nghiệm và thi đấu cùng nhau.

Cuộc thi pha chế cà phê Arabica Mường Ảng mang đến nhiều sản phẩm pha chế độc đáo, hấp dẫn.

Không khí ngày hội trở nên đặc biệt khi có sự góp mặt của nhiều du khách quốc tế. Giữa dòng người háo hức tham quan các gian hàng, Raul Ubide và Noemi Cortes - hai du khách đến từ Tây Ban Nha ấn tượng khi lần đầu được trải nghiệm không gian văn hóa cà phê Mường Ảng. Sau khi biết thông tin về ngày hội, cả hai đã lựa chọn di chuyển bằng xe buýt từ trung tâm phường Điện Biên Phủ đến Mường Ảng để trực tiếp khám phá.

Người dân thích thú thưởng thức hương vị cà phê Mường Ảng.

Ngay khi đặt chân đến địa điểm tổ chức, hai vị khách nước ngoài được người dân đón tiếp thân thiện, nhiệt tình giới thiệu các sản phẩm và mời thưởng thức cà phê miễn phí. Hương vị Arabica đặc trưng đã để lại ấn tượng tốt đẹp, khiến cả hai quyết định mỗi người mua vài hộp cà phê Mường Ảng mang về làm quà và tiếp tục thưởng thức trong hành trình của mình.

Anh Raul Ubide chia sẻ: “ Cà phê ở đây rất ngon, thực sự tuyệt vời. Nếu có thời gian, tôi muốn quay lại để được thưởng thức cà phê ngay tại vùng đất trồng ra những hạt cà phê này”.

Raul Ubide và Noemi Cortes, du khách đến từ Tây Ban Nha chụp ảnh lưu niệm với các bạn trẻ ngày hội cà phê Mường Ảng.

Phía sau không khí náo nhiệt, vui tươi của ngày hội là khát vọng nâng cao giá trị cây cà phê, loại cây trồng đã gắn bó với đời sống của nhiều thế hệ người dân Mường Ảng.

Hiện nay, toàn xã có trên 2.100ha cà phê, với sản lượng bình quân khoảng 38.000 tấn mỗi năm, là một trong những vùng sản xuất cà phê Arabica quan trọng của tỉnh Điện Biên. Qua nhiều năm phát triển, cây cà phê đã từng bước khẳng định vị trí trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp của địa phương, tạo việc làm, thu nhập cho người dân và góp phần hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Việc tổ chức ngày hội là dịp để địa phương giới thiệu tiềm năng, lợi thế vùng nguyên liệu, quảng bá chất lượng và hương vị cà phê Arabica đến đông đảo người tiêu dùng. Đồng thời, thông qua các hoạt động giao lưu, tọa đàm, kết nối cung cầu, Mường Ảng hướng tới tăng cường mối liên kết giữa người trồng cà phê với doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư; thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng chế biến, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây cũng là những bước đi cần thiết để cà phê Mường Ảng từng bước nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng thương hiệu gắn với vùng nguyên liệu và phát triển bền vững.

Chia sẻ về kỳ vọng của địa phương, bà Hà Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND xã Mường Ảng khẳng định: “Thông qua Ngày hội Cà phê Mường Ảng năm 2026, chúng tôi có kỳ vọng rất lớn là đưa Arabica Mường Ảng nói riêng, cà phê Điện Biên nói chung vươn xa ra thế giới. Đây có thể là một kỳ vọng lớn lao, nhưng tôi tin rằng với quyết tâm cao của cả tỉnh và cơ sở, chúng ta sẽ thực hiện được mục tiêu này”.

Người dân Mường Ảng thu hoạch cà phê.

Hai ngày hội khép lại, nhưng dư âm của những cuộc giao lưu, những trò chơi sôi nổi và hương cà phê thơm nồng vẫn đọng lại trong lòng người dân, du khách. Điều đáng quý hơn cả là qua mỗi hoạt động, câu chuyện về cây cà phê, về những người nông dân cần cù và vùng đất Mường Ảng giàu tiềm năng đã được kể bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi. Từ thành công của ngày hội, địa phương có thêm động lực để phát triển các sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp, văn hóa bản địa, đồng thời tiếp tục vun đắp thương hiệu Arabica Mường Ảng, mang hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc vươn tới những thị trường rộng lớn hơn.