Rộn ràng Ngày hội bóng đá kỷ niệm 70 năm thành lập CLB Công an Hà Nội

Các đại biểu, khách mời, cựu danh thủ, khán giả cùng các đội thực hiện nghi thức chào cờ, khai mạc Ngày hội bóng đá Kỷ niệm 70 năm thành lập CLB bóng đá Công an Hà Nội (10/10/1956 – 10/10/2026)

Ngày hội bóng đá Kỷ niệm 70 năm thành lập CLB bóng đá Công an Hà Nội (10/10/1956 – 10/10/2026) có sự tham dự của 5 đội, gồm: Đội cựu cầu thủ bóng đá Công an Hà Nội, Cựu cầu thủ Thể Công, Cựu cầu thủ Công an Hải Phòng, Cựu cầu thủ M.A.Y Việt Nam (tập hợp cựu danh thủ trên khắp cả nước), và CLB cổ động viên Công an Hà Nội - đại diện cho các thế hệ người hâm mộ yêu đội bóng Công an nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội có mặt trên khán đài VIP, theo dõi và cổ vũ các đội cựu danh thủ thi đấu

Thay mặt ban tổ chức sự kiện, Đại tá Trần Văn Hùng - Phó chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội đã xuống sân tặng hoa, gửi lời chúc sức khỏe và động viên các cựu danh thủ trước khi bước vào các trận đấu tái hiện ký ức vàng son trên sân Hàng Đẫy lịch sử.

Phó Chủ tịch CLB Công an Hà Nội Trần Văn Hùng tặng hoa, cờ lưu niệm và động viên các đội trước giờ thi đấu

Ngày hội bóng đá trên sân Hàng Đẫy

Ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực CLB Cựu cầu thủ bóng đá Công an Hà Nội bày tỏ vui mừng, cho biết như thông lệ, mỗi dịp kỷ niệm ngày thành lập đội bóng đá Công an Hà Nội (10-10) là ban liên lạc cùng các thành viên cựu cầu thủ Công an Hà Nội lại háo hức, hẹn nhau ra sân Hàng Đẫy tham dự các trận đấu giao hữu với cựu danh thủ đội bạn.

"Năm nay, hoạt động giao hữu cựu cầu thủ được tổ chức quy mô hơn với sự tham gia của nhiều danh thủ trên khắp cả nước. Tất cả cùng hội tụ tại sân Hàng Đẫy lịch sử, để cùng nhau gặp gỡ, hàn huyên, ôn lại ký ức hào hùng, cũng như chào mừng 70 năm Ngày thành lập đội bóng đá Công an Hà Nội", ông Lê Đức Tiến chia sẻ.

CLB cựu cầu thủ Công an Hà Nội (áo xanh) gặp CLB Cựu cầu thủ Thể Công, tái hiện trận derby kinh điển nhất lịch sử bóng đá Việt Nam

Màn so tài hấp dẫn giữa các cựu danh thủ Công an Hà Nội và Thể Công

Hình ảnh trận Cựu cầu thủ Công an Hải Phòng gặp Cựu cầu thủ M.A.Y Việt Nam

Các cựu danh thủ dõi theo từng pha bóng

Có mặt trên khu vực khán đài VIP, cựu danh thủ Lê Khắc Chính (71 tuổi, cựu cầu thủ Đội Tổng cục Đường sắt, cựu tuyển thủ quốc gia) chia sẻ: "Lâu rồi tôi mới có dịp trở lại sân Hàng Đẫy. Cảm xúc rất là vui, khi được gặp lại các thế hệ đàn anh, đồng nghiệp và các đàn em. Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, ôn lại kỷ niệm ngày xưa, vui lắm. Năm nay nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đội bóng đá Công an Hà Nội, giải cựu cầu thủ rất đông vui và sôi động. Là thế hệ cầu thủ đi trước, chứng kiến sự phát triển của các đội bóng hôm nay, trong đó có CLB Công an Hà Nội, cựu cầu thủ như tôi rất vui. Chúc CLB Công an Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển, tiến xa trên đấu trường quốc tế".

Cựu danh thủ Lê Khắc Chính dõi theo các đồng nghiệp tái ngộ trên sân Hàng Đẫy lịch sử

Ngày hội là dịp để các cựu cầu thủ gặp gỡ, ôn kỷ niệm

Những nụ cười rạng rỡ trong ngày tái ngộ đồng nghiệp

Tiền đạo Nguyễn Quang Hải lễ phép xin chụp ảnh kỷ niệm cùng các cựu cầu thủ

Trên sân Hàng Đẫy lịch sử, người hâm mộ cùng các cựu cầu thủ được sống lại kỷ niệm đẹp khi các cựu danh thủ Công an Hà Nội tái ngộ cựu danh thủ Thể Công trên sân bóng. Bên cạnh đó là các cuộc so tài giữa Cựu cầu thủ M.A.Y Việt Nam và Cựu cầu thủ Công an Hải Phòng, Cựu cầu thủ Thể Công - Cựu cầu thủ M.A.Y Việt Nam...

Dù thể lực không còn sung sức, mỗi bước chạy đã chậm hơn xưa song các cựu danh thủ vẫn giữ được phong cách chơi bóng rất riêng, gợi nhắc nhiều ký ức đẹp cho người xem.

Không chỉ tái hiện những trận cầu kinh điển từng đi vào ký ức hàng triệu người yêu bóng đá miền Bắc, ngày hội còn là dịp tri ân đặc biệt đối với các thế hệ đi trước cùng người hâm mộ đã bền bỉ đồng hành cùng đội bóng.

Cũng tại ngày hội, rất đông cổ động viên còn tham gia trải nghiệm các gian hàng, nhận quà tặng và giao lưu cùng các cầu thủ Công an Hà Nội qua các thế hệ.

Cổ động viên "check-in" khu trang phục thi đấu CLB Công an Hà Nội

Nguyễn Filip, Đình Trọng giao lưu, ký tặng người hâm mộ

Những chiếc móc chìa khóa in hình các cầu thủ Công an Hà Nội tại một gian trưng bày