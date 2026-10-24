Rộn ràng ngày hội 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

17 thôn trên địa bàn xã Nam Ban Lâm Hà tham dự hội trại truyền thống với sự đầu tư công phu, trang trí đẹp mắt

Từ những hội trại được đầu tư công phu, trò chơi dân gian, không gian ẩm thực đến các hoạt động văn hóa, quảng bá sản phẩm OCOP, ngày hội trở thành dịp để người dân các địa phương gặp gỡ, giao lưu và cùng nhìn lại hành trình nửa thế kỷ gắn bó, dựng xây quê hương.

Sắc màu hội trại, rộn ràng ngày hội

Ngay trong không khí chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm, khu vực Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Nam Ban Lâm Hà đã trở thành điểm hội tụ của người dân địa phương và các vùng đất từng gắn bó với hành trình xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Các đội thi đến từ 17 thôn trên địa bàn xã Nam Ban Lâm Hà tham gia phần thi chèo thuyền trên cạn

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là các hội trại được những thôn đầu tư công phu, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và niềm tự hào của cộng đồng dân cư.

Mỗi hội trại mang một màu sắc riêng, góp phần tạo nên không gian sinh hoạt chung sinh động, nơi các thế hệ cùng gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện về quê hương và hành trình lập nghiệp trên vùng đất mới.

Sôi nổi phần thi nhảy bao bố

Không khí ngày hội càng thêm sôi nổi với các trò chơi dân gian, hoạt động thể thao mang tinh thần đoàn kết. Những trò chơi như kéo co, nhảy dây, đoàn tàu đoàn kết, đua thuyền trên cạn, bước chân kinh tế mới (nhảy bao bố) không chỉ tạo sân chơi vui tươi mà còn khơi gợi tinh thần đồng đội, sự gắn kết giữa các thôn và các địa phương tham gia.

Đông đảo người dân trên địa bàn các xã Lâm Hà tham gia và cổ vũ các đội thi tại ngày hội 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Từ những hoạt động tưởng chừng giản dị, ngày hội mang đến cơ hội để người dân cùng hòa mình vào không khí cộng đồng, để những người từng gắn bó với vùng kinh tế mới gặp lại nhau, còn thế hệ trẻ có dịp hiểu thêm về chặng đường hình thành, phát triển của quê hương.

Kết nối các địa phương, lan tỏa giá trị văn hóa

Một điểm đáng chú ý của chuỗi hoạt động kỷ niệm là sự tham gia, hưởng ứng của các địa phương có mối liên hệ với hành trình xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Bà Nguyễn Thị Viền, thôn Bạch Đằng, xã Nam Ban Lâm Hà bồi hồi xúc động khi được nhìn thấy xưởng gỗ mà mình đã trực tiếp làm việc từ năm 1976

Từ khu vực Đạ Tẻh, người dân các xã Đạ Tẻh 1, Đạ Tẻh 2 và Đạ Tẻh 3 cũng về chung vui, mang theo các sản phẩm đặc trưng để trưng bày, giới thiệu và tham gia những hoạt động giao lưu.

Gia đình 3 thế hệ bà Nguyễn Thị Viền, thôn Bạch Đằng, xã Nam Ban Lâm Hà ôn lại kỷ niệm nơi bà làm việc năm 1976 trong những ngày đầu khai phá vùng kinh tế mới

Sự hiện diện của các địa phương góp phần mở rộng không gian ngày hội, tạo điều kiện để người dân gặp gỡ, trao đổi và giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, sản xuất của từng vùng. Không chỉ là hoạt động kỷ niệm, đây còn là dịp tăng cường kết nối cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lao động, tinh thần đoàn kết và quá trình xây dựng cuộc sống mới trên vùng đất Lâm Đồng.

Từ khu vực Đạ Tẻh, người dân các xã Đạ Tẻh 1, Đạ Tẻh 2 và Đạ Tẻh 3 cũng về chung vui, mang theo các sản phẩm đặc trưng để trưng bày, giới thiệu và tham gia những hoạt động giao lưu

Cùng với các hoạt động giao lưu, không gian quảng bá sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng mang đến cơ hội giới thiệu những thành quả trong phát triển kinh tế địa phương.

Các sản phẩm được trưng bày không chỉ thể hiện sự đa dạng của nông nghiệp, sản xuất mà còn góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của các địa phương đến người dân và du khách.

Ông Nguyễn Minh Hoằng (thôn Phù Đổng, bìa phải) và ông Nguyễn Văn Cương (thôn Gia Lâm) tự hào khi thành tựu phát triển quê hương Nam Ban Lâm Hà ngày hôm nay có công sức của những lớp người Hà Nội đầu tiên như mình

Thông qua hoạt động này, những sản phẩm gắn với vùng đất, con người và phương thức sản xuất đặc trưng có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, kết nối tiêu thụ. Đây cũng là cách để các hoạt động kỷ niệm gắn với đời sống thực tiễn, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế bên cạnh ý nghĩa văn hóa, lịch sử.

Bà Nguyễn Thị Dung (thôn Thanh Trì) cảm thấy chưa bao giờ vui như hôm nay. Lễ kỷ niệm 50 năm thực sự là một ngày hội lớn của người dân Nam Ban Lâm Hà

Trong khi đó, triển lãm tư liệu, hình ảnh với chủ đề “50 năm một chặng đường lịch sử - Sắt son nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng” góp phần tái hiện hành trình hình thành và phát triển của vùng kinh tế mới.

Những tư liệu, hình ảnh lịch sử là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp người xem hiểu rõ hơn về những ngày đầu đầy gian khó, tinh thần vượt khó của các thế hệ đi trước và những đổi thay của vùng đất sau nửa thế kỷ xây dựng.

Người dân các địa phương gặp gỡ, giao lưu và cùng nhìn lại hành trình, kỷ vật nửa thế kỷ gắn bó, dựng xây quê hương vùng kinh tế mới Lâm Hà

Giữa không khí vui tươi của ngày hội, không gian triển lãm còn gợi nhắc giá trị của ký ức, của sự hi sinh, cống hiến và tình cảm gắn bó giữa những người con Hà Nội với quê hương thứ hai trên cao nguyên. Đó là những giá trị không chỉ được lưu giữ trong tư liệu mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống, trong sự phát triển của các cộng đồng dân cư hôm nay.

Tự hào quá khứ, hướng tới tương lai

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, chương trình nghệ thuật tối 24/10 với chủ đề “Tự hào khí Thăng Long đến sức sống mới trên cao nguyên” là điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật, kết nối những giá trị truyền thống của Thủ đô với sức sống của vùng đất Lâm Đồng hôm nay.

Chương trình do Nhà hát Chèo Hà Nội chủ trì, được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội thống nhất nội dung tổ chức.

Những người Hà Nội gốc tái hiện quay tơ bằng phương pháp thủ công thuở ban đầu mới vào mảnh đất Lâm Hà lập nghiệp

Trước đó, Đoàn nghệ thuật Hà Nội đã có kế hoạch lưu diễn phục vụ Nhân dân tại 5 xã khu vực Lâm Hà từ ngày 19 đến 23/10, góp phần đưa các hoạt động văn hóa đến gần hơn với người dân, tạo không khí phấn khởi hướng tới lễ kỷ niệm chính thức.

Từ những hội trại rực rỡ sắc màu, tiếng cười trong các trò chơi dân gian, hương vị ẩm thực quê nhà đến những sản phẩm nông sản được giới thiệu tại ngày hội, mỗi hoạt động đều góp phần làm nên bức tranh sinh động về một vùng đất giàu truyền thống đoàn kết, nghĩa tình.

Các diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội tập luyện cho chương trình nghệ thuật tối 24/10 với chủ đề “Tự hào khí Thăng Long đến sức sống mới trên cao nguyên”

Sau 50 năm, Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng không chỉ được nhắc nhớ bằng những dấu mốc lịch sử mà còn hiện hữu trong diện mạo quê hương, trong cuộc sống của người dân và sự gắn bó giữa các thế hệ.

Những hoạt động kỷ niệm vì thế không đơn thuần là dịp ôn lại chặng đường đã qua, mà còn là cơ hội để các địa phương tăng cường kết nối, phát huy tiềm năng và cùng hướng tới tương lai phát triển.

Với chủ đề “50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng - Đoàn kết, nghĩa tình, phát triển”, ngày hội gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối những giá trị đã được vun đắp qua nửa thế kỷ. Từ nền tảng ấy, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình tiếp tục trở thành động lực để người dân cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp và bền vững.