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Rộn ràng mùa cá trích trái vụ ở biển Vũng Tàu

Những ngày giữa tháng 11, tại vùng biển Bãi Trước, phường Vũng Tàu, TPHCM, không khí mỗi sớm mai lại trở nên náo nhiệt bởi những chuyến ghe trở về đầy ắp cá trích tươi.

Báo Sài Gòn Giải Phóng
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Rộn ràng mùa cá trích trái vụ ở biển Vũng Tàu

QUANG VŨ

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ron-rang-mua-ca-trich-trai-vu-o-bien-vung-tau-post881708.html