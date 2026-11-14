Rộn ràng mùa cá trích trái vụ ở biển Vũng Tàu

Chiến dịch truyền thông “Quảng Trị on the map-Khám phá 78 xã, phường, đặc khu tỉnh Quảng Trị” do tuổi trẻ và các cơ quan, địa phương Quảng Trị triển khai nhằm quảng bá hình ảnh quê hương, con người, nét đặc trưng và tiềm năng du lịch của từng vùng đất trên địa bàn tỉnh đã khép lại, nhưng những giá trị thực tiễn và tinh thần kết nối cộng đồng vẫn đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong lòng cộng đồng. Đặc biệt, không chỉ dừng ở các hoạt động tình nguyện truyền thống, thanh niên Quảng Trị đang từng bước khẳng định vai trò trong chuyển đổi số bằng những mô hình cụ thể, ý nghĩa, tạo nên dấu ấn sâu đậm trong việc số hóa địa phương.