Rộn ràng Liên hoan văn nghệ Phiên chợ vùng cao tại Lễ hội Lam Kinh 2026

Đông đảo đại biểu, người dân và du khách tham dự Liên hoan văn nghệ “Phiên chợ vùng cao”.

Tham gia chương trình có đông đảo nghệ nhân, diễn viên, hạt nhân văn nghệ quần chúng đến từ các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Hàng nghìn người dân và du khách cũng có mặt, hòa mình vào không khí sôi nổi, rộn ràng của đêm liên hoan.

Tại chương trình, các đoàn nghệ thuật quần chúng đã mang đến nhiều tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Mường, Thái, Dao, Mông... Những điệu xòe uyển chuyển, vòng sạp rộn ràng, tiếng cồng chiêng ngân vang cùng những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, tình đoàn kết cộng đồng các dân tộc đã tạo nên một không gian văn hóa nhiều màu sắc, để lại những ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách.

Sắc màu văn hóa Mường, Thái, Dao, Mông được tái hiện sinh động qua các tiết mục nghệ thuật.

Không chỉ thưởng thức các tiết mục văn nghệ, du khách đến với “Phiên chợ vùng cao” còn có dịp khám phá, trải nghiệm không gian văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số xứ Thanh. Nhiều sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, món ăn truyền thống cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được giới thiệu, trưng bày, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa, sản vật đặc trưng của các vùng miền trong tỉnh.

Nhiều sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương được giới thiệu đến người dân và du khách.

Liên hoan văn nghệ “Phiên chợ vùng cao” là một trong những hoạt động tạo điểm nhấn trong chuỗi sự kiện trước thềm khai hội Lam Kinh năm 2026. Qua đó, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số Thanh Hóa.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Liên hoan văn nghệ “Phiên chợ vùng cao”.

Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, hạt nhân văn nghệ quần chúng giao lưu, chia sẻ, góp phần lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống đến đông đảo nhân dân và du khách, qua đó nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.